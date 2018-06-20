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Arnavutköy'de vahşet! Eşini ve bebeğini öldürüp intihar girişiminde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 08:44 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de eşini ve 2 yaşındaki kızını öldüren bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde Mehdin Elgün, eşini ve 2 yaşındaki kızını öldürdü. Mehdi Elgün, daha sonra kendine bıçakla zarar vererek intihar girişiminde bulundu. Mehdi Elgün olay yerine gelen akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. Nurşen Elgün ve kızı Ecrin Elgün'ün ilk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerindeki inceleme sürüyor.

DHA

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Arnavutköy eşini ve kızını öldürdü

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