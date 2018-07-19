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Arnavutköy POMEM 21. Dönem Mezuniyet Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik" - "Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul'da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Bakan Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde, pazar günü 15 Temmuz münasebetiyle Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki törene katıldığını söyledi.

Törende şehitleri anarken özellikle şehit Sevda Güngör'ün ismini ifade ettiğini belirten Soylu, "Güzel bir tevafuk. Bugün de sizlerle, onun isminin verildiği bu salonda buluşmak nasip oldu. Cenab-ı Allah bütün 15 Temmuz şehitlerimize, terörle mücadele ederken veya suçlularla, kötü insanlarla, kötülükle mücadele ederken, bu millet uğruna, bu bayrak uğruna, bu vatan uğruna şehit düşmüş bütün evlatlarımıza, polisimize, jandarmamıza, askerimize, korucumuza, gani gani rahmet eylesin. bizleri şefaatlerinden mahrum eylemesin. Cenab-ı Hak bizlere tekrar böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Salonda bulunan polis adaylarını sadece "kadro alsınlar veya iş sahibi olsunlar" diye değil, bu ülkenin çok ihtiyacı olduğu için emniyet teşkilatına aldıklarını dile getiren Soylu, dünyada kötülüklerin ve suçun arttığını, kötü insanların boş durmadığını, suç örgütlerinin her gün yeni bir suç, yeni bir acı icat ettiklerini aktardı.

Terörün artık küresel bir şirket gibi küresel bir akılla yönetildiğini, yıllardır Türkiye'de bir şekilde varlığını sürdüren DHKP/C ve PKK'ya, DEAŞ ile FETÖ gibi örgütlerin eklendiğini hatırlatan Soylu, "Dün gece Şırnak kırsalında, Van Emniyet Müdürlüğümüze ait insansız hava aracı 7 tane teröristi gördü hemen diğer bir insansız hava aracımızı çağırdı. Orayı kontrol altına aldılar ve ardından hemen uçaklar istedik. Bir taraftan insansız hava aracımız, bir taraftan da uçaklarımızla birlikte sabahın erken saatlerinde 7 teröristi etkisiz hale getirdik." ifadelerini kullandı.

İnsanlara şifa üretmesi gereken laboratuvarlarda uyuşturucuların en zehirli olanlarının, en çok öldüreninin, en çok bağımlılık yapanının imal edildiğini aktaran Soylu, bir hapla hayatların karartıldığını, sadece uyuşturucunun kendisinin değil, uzmanlığının da ihraç edildiğini kaydetti.

Küresel suç örgütleri tarafından ahlaka saldırıldığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Vicdanlara sığmayan, burada tarif etmekten utandığım suçları, tecavüzleri ortaya koyan insan müsveddeleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Malımıza, canımıza, ırz ve namusumuza kastedenler, her türlü kötülük için fırsat kolluyorlar. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de dijital suçlar ortaya çıktı. İnsanların kredi kartlarını çalıyorlar, şahsi bilgileri çalıyorlar. Ya bankadaki parasına ya da insanın şahsiyetine, onuruna saldırıyorlar. Öte taraftan, terör örgütlerine destek veriyorlar, bilgi sağlıyorlar, bomba nasıl yapılır, nasıl canavarca insan öldürülür, onu öğretiyorlar. Bütün bunların yanı sıra, insan ve araç yoğunluğundan, belki eğitimden, belki araçların çok hızlı olmasından veya başka sebeplerden dolayı trafik kazaları da insanların hayatlarını tehdit etmeye devam ediyor. Özellikle ülkemizde, bu konuda geçmişten gelen çok tatsız tecrübelerimiz var."

Ülkenin huzuru ve güveni için büyük bir gayret içinde çalıştıklarını aktaran Soylu, "Özellikle 15 Temmuz ve arkasındaki hain yapılanmanın güvenlik birimlerimizde yarattığı tahribatı kapatıp artıya geçmeye çalışıyoruz. Emniyet teşkilatımızdaki personel sayımıza 15 Temmuz sonrasındaki süreçte ülke genelinde 68 bin 779 yeni polis ekledik. Yalnız İstanbul’da 17 bin 465 polis arkadaşımızı göreve başlattık. Bugün 21. dönem mezunlarımızla birlikte bu yıl için 18 bin 426 evladımız emniyet teşkilatımıza katılmış olacak. Yıl sonuna kadar 25 bin 500 kişilik daha alım planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl da 35 bin yeni öğrenci alacağız." ifadelerini kullandı.

Suça ve suçluya karşı önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mücadelede bir çığ gibi büyüyor, hep birlikte güçleniyoruz. Şunu net olarak ifade etmek isterim ki, emniyet teşkilatımızda FETÖ ile mücadele sürecinin, 15 Temmuz'un, personel noktasındaki bütün tahribatı kapatılmıştır ve artıya geçilmiştir. Önümüzdeki dönemde, yeni hükümet sistemimizin sağladığı güçlü ve hızlı karar alma mekanizmasının da verdiği avantajla çok daha büyük başarılara hep birlikte imza atacağız. Özellikle uyuşturucu, asayiş ve trafik konularında çok önemli işler yaptık, kapasitemizi hızlıca arttırıyoruz. Uyuşturucuda 2016'nın ilk 6 ayında 4 bin 33 uyuşturucu satıcısını tutuklamıştık. 2017'nin ilk 6 ayında tutuklama sayımız 10 bin 660 olmuştu, bu yıl haziran sonu itibarıyla da torbacısından baronuna kadar 12 bin 309 zehir taciri cezaevine konuldu."

Soylu, halen uyuşturucudan kesin hüküm giymiş olarak yaklaşık 32 bin kişi hapishanede olduğunu, 8 bin civarında kişinin de yargı sürecinin devam ettiğini kaydetti.

(Sürecek)

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Arnavutköy Polis Meslek Eğiti Merkezi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu mezuniyet töreni

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