Arnavutköy POMEM 21. Dönem Mezuniyet Töreni

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29,2 toplamda ise yüzde 17,2 azalma oldu. Suçların aydınlatma oranlarında ciddi artışlar elde ettik. Yani, adımlar atıyoruz, attığımız adımların karşılığını da huzur olarak, asayiş olarak, can ve mal emniyeti olarak görüyoruz ve elbette ki terörle mücadele.. Var gücümüzle bu mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi. Bakan Soylu, Polis Akademisi Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) 21. Dönem Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, uyuşturucunun kökünü kurutmaya kararlı olduklarını, iki evladının bulunduğunu ve kendi çocuklarını kolladığı gibi milletin çocuklarını da bu illetten korumak zorunda olduğunu anlattı. Asayiş suçlarına yönelik çalışmalarda önemli işler yaptıklarını dile getiren Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarına başladıklarını hatırlattı.

Bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 bekçinin göreve başladığını, 7 bin bekçi alımı için planlamaların yapıldığını, bekçilik için 10 bin kişilik kadro daha ihdas edileceğini aktaran Soylu, halen İstanbul’da 2 bin 625 bekçinin aktif olarak görev yaptığını, işlemleri devam edenlerin başlamasıyla İstanbul’da 3 bin bekçinin sokaklarda ve çarşılarda görev yapacağını, böylece polisin devriye yükünün azaldığını ve polis merkez amirliklerinin etkinliğinin arttığını bildirdi. Türkiye'deki suç oranlarına ilişkin istatistikleri paylaşan Bakan Soylu, şunları söyledi: "Geçen yılın ilk altı ayına göre bu yılın ilk altı ayında mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta yüzde 29,2 toplamda ise yüzde 17,2 azalma oldu. Suçların aydınlatma oranlarında ciddi artışlar elde ettik. Yani, adımlar atıyoruz, attığımız adımların karşılığını da huzur olarak, asayiş olarak, can ve mal emniyeti olarak görüyoruz ve elbette ki terörle mücadele. Var gücümüzle bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Teknolojiyse teknoloji, silahsa silah, cesaretse cesaret, fedakarlıksa fedakarlık, siyasi iradeyse siyasi irade. Hem polisimize, hem jandarmamıza yeni insansız hava araçları, yeni personeller alıyoruz ve bunların bütün alanlarını sıkıştırıyoruz."

Soylu, Karadeniz'de, Doğu ve Güneydoğu'da polislerin peşine düştüğü teröristlerin kaçmak için her yolu denediğini belirterek, "Ama Allah’a şükür evlatlarımız bunları fare gibi kapana kıstırmıştır ve kıstırdıkları yerde de gereğini yerine getirmektedirler. Özellikle sınır ötesi ve yurt içinde bulunan çok sayıda PKK'dan kaçarak ülkemize teslim olanlar var. Yaptığımız çalışmalarla sadece terör örgütüne darbe vurmuyor aynı zamanda onların yıllardan beri yapmaya çalıştığı oradaki korku salanları da engellemeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. - "Terör bu topraklarda artık tarihe gömülecektir" Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelede kararlı olduğunu, milletin de devletine sahip çıktığını dile getiren Soylu, şöyle devam etti: "Terör bu topraklarda artık tarihe gömülecektir. Ne PKK'sı, ne DEAŞ'ı, ne FETÖ'sü, ne DHKP-C’si. Bu topraklarda bir daha adı anılmayacaktır. Bizim bir iddiamız var. Türkiye’yi dünyanın en güvenli ülkesi yapmak istiyoruz ve İstanbul’u da dünyanın en güvenli metropolü yapmak istiyoruz. Bunu yapabiliriz, yapmaya kararlıyız. Bir irade ortaya koyuyoruz, birtakım önlemler ve tedbirler alıyoruz, kapasite arttırıyoruz ve bunların meyvesini görüyoruz. Türkiye'yi dünyanın en huzurlu ülkesi yapacağız ve inşallah bunun mimarları da bu salondaki ve Türkiye’nin diğer polis okulu salonlarındaki kardeşlerimiz, bu teşkilata emek vermiş büyükleriniz ve ağabeyleriniz olacaktır. Hiç merak etmeyin, geçmiş büyükleriniz, şehitlerimiz de manevi varlıklarıyla sizlere destek olacaktır."

Polis adaylarının anne ve babalarına yetiştirdikleri evlatlar için teşekkür eden Soylu, "15 Temmuz şehidimiz Ömer Halis Demir’in babasının (devletim için yetiştirdim, devletime de verdim) sözü kulağıma yer etmiştir. İşte bu milleti güçlü kılan anlayış, bu anlayıştır. Artık hep birlikte büyük bir aileyiz. Çocuklarınız polis oldu, meslek sahibi oldu ama siz de bizimle birlikte mesai yapacaksınız. Çocuklarınıza her zaman rehberlik edeceksiniz. Onların iyiliği, devletin iyiliğidir. Bunu da en iyi gözetecek olan sizlersiniz." dedi. Polis adaylarına da seslenen Soylu, şöyle konuştu: "Birazdan yemin edeceksiniz. Bize, kendinize, Cenab-ı Allah’a bir söz vereceksiniz. Edeceğiniz yemin ağır bir yemindir. Alacağınız yük, ağır bir yüktür. her kelimesini iyi dinleyin. Her kelimesini sadece dilinizle değil yüreğinizle tekrar edin. İki rehberden ayrılmayın. Birisi kanun, diğeri vicdan. Asla kanun dışı bir işin içinde olmayın. Eliniz harama gitmesin. Kanunun yasak saydığı hiçbir işin içinde olmayın. Hırslarınız ve hevesleriniz sizi aldatmasın. Aklınızı başkasına kiraya vermeyin. Ve ikinci rehberiniz de vicdanınızdır. Vicdanınızı, merhametinizi asla elden bırakmayın. Elinizde silah olacak. Sakın buna güvenip de kimseye zulmetmeyin. Bu meslek mazlumun duasını alma mesleğidir. Duasını bırakıp da mazlumun ahını almayın. Ben bu vesileyle hepinize mesleklerinizde ve bu yeni hayatınızda başarılar diliyorum."