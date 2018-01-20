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Arnavutköy'de DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ | 20.01.2018 01:03 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Terör örgütü mensubu olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu önü sürülen şüphelinin kaldığı Boğazköy İstiklal Mahallesi Gülsema Sokak'taki eve operasyon yapıldı.

Özel Harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda, koçbaşı kullanılarak girilen evde şüpheli gözaltına alınırken ikamette arama yapıldı.

Şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü belirtildi.

(AA)

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