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Arnavutköy'de gıda zehirlenmesi şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 06:10 | Son Güncelleme

İlçede bir davette yemek yedikten birkaç saat sonra rahatsızlanarak hastanelere başvuran 30 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy ilçesinde katıldıkları bir davette yemek yedikten sonra fenalaşan 30 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Yaşkesen bir yakınının vefatı dolayısıyla Nenehatun Mahallesi'nde yemek verdi.

Tavuk eti, pilav ve ayran ikram edilen yaklaşık 150 kişiden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleriyle Arnavutköy Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye başvuran 30 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaşkesen, gazetecilere yaptığı açıklamada, yemekten birkaç saat sonra komşuları ve akrabalarından bazılarının rahatsızlandığını öğrendiğini söyledi.

Pişirip ikram ettikleri tavuk etini bir kasaptan aldığını dile getiren Yaşkesen, olayın bu yemekten kaynaklandığını tahmin ettiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy gıda zehirlenmesi hastane

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