Arnavutköy'de kuyumcu soygunu

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir kuyumcu dükkanı, maskeli ve silahlı iki kişi tarafından soyuldu.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanına gelen maskeli iki kişi, Suriye uyruklu iş yeri sahibini ve çalışanı silahla tehdit ederek yaklaşık 25 bin lira ile 400 gram altını alıp kendilerini bekleyen motosiklete binerek kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede önlem alan polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi ve parmak izi çalışması yaptı.

Çevrede araştırma yapan ekipler, şüphelilerin kaçmak için kullandığı motosikleti ormanlık alanda terk edilmiş halde buldu.

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

