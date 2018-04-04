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Arnavutköy’de otizme farkındalık etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Arnavutköy Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi.

Arnavutköy Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Çocuklar, etkinlik çerçevesinde gökyüzüne onlarca balon bıraktı.
Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla, Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan ’Dünya Otizm Farkındalık Günü’ olarak ilan edilirken, Nisan ayı boyunca tüm dünyada otizm konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Gökyüzü rengarenk
Dünya Otizm Farkındalık Günü sebebiyle Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi’nde, otizme dikkat çekmek ve kamuoyunda duyarlılık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikte çocuklar gökyüzüne rengarenk onlarca balon bıraktı. Hayal dünyalarını beyaz kağıtlara birbirinden farklı renklerle nakşeden çocuklar, eserlerini büyükleri için sergiledi.
Otizmli çocuklar müzik eşliğinde bir yandan eğlenirken diğer yandan ellerini boyayarak beyaz bir beze el izlerini bıraktı.

Özel çocuklar, hayvanat bahçesi ve Kız Kulesi’ni gezdi
Arnavutköy Belediyesi, otizm konusunda birçok bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Yaşlı ve Engelli Merkezi otizmli çocukları hayvanat bahçesine, Arnavutköy Gençlik Merkezi ise Kız Kulesi’ne götürdü. Hayvanat bahçesi ve Kız Kulesi’ni gezen çocukların yaşadığı mutluluk gönülleri mest etti.
Arnavutköy Belediyesi Yaşlı ve Engelli Merkezi’nden hareket eden otizmli çocuklar ve aileleri; Darıca Hayvanat Bahçesi’ne gelerek, rehberlerin anlatımıyla hayvanları yakından tanıdı. Yaklaşık iki saat süren eğlenceli gezide, çocuklar heyecanlı dakikalar yaşadı.
Ayrıca Arnavutköy Gençlik Merkezi, Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Okulu öğretmenlerine ve öğrencilerine Kız Kulesi’ni gezdirdi. Geziye katılan otizmli çocuklar keyifli dakikalar yaşadı.

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