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Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 11:37 | Son Güncelleme

Arnavutköy'de trafik kazası: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, C.B yönetimindeki 34 AU 8548 plakalı malzeme yüklü panelvan, İstanbul Yeni Havalimanı yakınında Tayakadın mevkisinde, 34 RS 3914 plakalı beton mikserine yandan çarptı.

Kazada sürücü C.B yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı.

Yaralı C.B, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

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Arnavutköy beton mikseri Kaza trafik

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