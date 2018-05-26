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Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 09:39 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA- ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA- ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü. Arnavavut- Habipler yolunda temizlik aracına arkadan çarpan otomobildeki biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Yol trafiğe kapanırken sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

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