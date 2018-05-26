Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü (2)

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Eski Edirne Caddesi Habipler istikametindeki kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yakup Yamaç'ın kullandığı 32 FV 723 plakalı otomobil, önünde seyreden İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini
belirledi. Yakup Yamaç, kızı Yasemin Yamaç ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin araçta sıkışan cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.
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