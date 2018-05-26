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Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 15:41 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.

Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü.
Eski Edirne Caddesi Habipler istikametindeki kaza saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Yakup Yamaç (40)'ın kullandığı 32 FV 723 plakalı otomobil, sol şeritte temizlik çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait temizlik aracına arkadan çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yakup Yamaç, kızı Yasemin Yamaç (20) ve komşuları İsmail Zelyurt (43) 'ın araçta sıkışan cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Olay yerine gelen ölenlerin yakınları baygınlık geçirdi. Yakup Yamaç'ın eşinin hamile olduğu ve kısa süre içinde doğum yapacağı öğrenildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı. Kazanın görgü tanığı, "Geçen hafta da bir arkadaşım yine burada bir kamyona vurdu, yaralandı. Önlemlerin alınması lazım. Hafriyat kamyonları yüzünden korkudan trafiğe çıkamıyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

(ek fotoğrafla geniş haber) Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü(ek fotoğrafla geniş haber) Arnavutköy'de trafik kazası: 3 ölü

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