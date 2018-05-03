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 ARNAVUTKÖY'DEKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 17:48 | Son Güncelleme

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını alarak kayıplara karıştı.  Güvenlik kamerasına yansıyan olay saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi.

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını alarak kayıplara karıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan olay saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Suriyeli Ömer Khudari'nin sahibi olduğu kuyumcuya yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu geldi. Bir diğer soyguncu da arka sokakta motosikletle bekledi. Kuyumcu ve çalışanını silahla tehdit eden soyguncular, 2 el de ateş ederek yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını aldı.
Altın ve paraları alan soyguncular kendilerini arka sokakta bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Bir süre motosikletle ilerleyen soyguncular daha sonra motosikletlerini ormanlık bir alana bırakarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine ve motosikletin kaçış güzergahına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşyeri önüne güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Soygunu anlatan Ömer Khudari , "2 kişi geldiler ellerinde silah vardı. 2 el ateş ettiler yaklaşık 50-60 bin liralık altın alıp kaçtılar " diye konuştu. Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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Soygunun güvenlik kamerası görüntüleri (EK GÖRÜNTÜ)

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-Kuyumcudan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Olay yerinden görüntü
-Kuyumcu sahibi ile röportaj
-Görgü tanığı ile röportaj

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