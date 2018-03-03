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ARNAVUTKÖY'DEKİ ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:24 | Son Güncelleme

  Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA Arnavutköy'de dün meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden İrem Öztürk, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL DHA
Arnavutköy'de dün meydana gelen öğrenci servisi kazasında hayatını kaybeden İrem Öztürk, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam üzeri Arnavutköy, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde otomobille çarpışan servis minibüsünün yol kenarındaki vincin ayağına çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada lise öğrencileri İrem Öztürk ve Rümeysa Aslan hayatını kaybederken 12 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybeden lise son sınıf öğrencisi İrem Öztürk için Hadımköy, Hadımbaba Camisinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine İrem'in ailesi, komşuları ve Arnavutköy Anadolu Lisesi'nden arkadaşları katıldı. Cenaze töreninde İrem'in annesi Zeliha, babası İrfan ve abisi İsa taziyeleri kabul etti. Baba İrfan Öztürk uzun süre kızının tabutuna sarıldı.

"İYİ BİR ÜNİVERSİTE İSTİYORDU"
Dil sınıfında okuyan ve bu yıl üniversite sınavına hazırlanan İrem'in sınıf arkadaşı Buse Ayar, "Üniversiteye hazırlanıyorduk. Çok çalışıyordu. İngilizcede net sayısını yükseltmişti. Kazanın olmadan önce derste şakalar yapıyorduk. Okul çıkışında kazanın haberini alınca hastaneye gittik" dedi. İrem Öztürk cenaze namazının ardından, Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Cenazeye gelenler
-Arkadaşlarından detaylar
-Sınıf arkadaşı Buse Ayar ile röportaj
-Arkadaşları ile röportaj
-Babasının tabuta sarılması
-Annenisin taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazı
-Cenazenin omuzlanıp, taşınması
-Genel ve detaylar

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