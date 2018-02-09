TİRAN (AA) - Arnavutluk meclis oturumunda muhalefet milletvekillerinin talebiyle verilen "Kudüs'ün BM'deki statüsüyle ilgili Arnavutluk hükümetinin tutumunun değiştirilmesi" karar tasarısı oylandı.

Saatlerce süren meclis tartışmasının ardından yapılan oylamada, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Parti (DP) ve Sosyalist Entegrasyon Hareketi (LSİ) milletvekillerinin sunduğu karar tasarısına 73 milletvekili "hayır", 11 milletvekili "evet" oyu kullandı. 140 sandalyeli meclisteki oylamaya 56 milletvekili katılmadı.

Öte yandan iktidardaki Sosyalist Parti (PS) tarafından ülkenin BM'deki Kudüs tutumunu korumasına yönelik oylamada ise 73 milletvekili "evet", 11 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı. İktidar tarafından önerilen ve meclisten geçen karar tasarısında, Arnavut hükümetinden stratejik müttefik ve ortakları ile Ortadoğu'nun genelinde barışın, güvenliğin ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarına devam etmesi istendi.

Muhalefet milletvekilleri oturumda yaptıkları konuşmalarda, Arnavutluk'un 21 Aralık'ta kullandığı oyun ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını kınadığını savunarak bunun ABD'ye karşı bir oy olduğunu iddia ettiler.