HABER

Arnavutluk'ta 23 Nisan kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 00:27 | Son Güncelleme

Başkent Tiran’da, Eskişehir'den gelen İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası sahne aldı

TİRAN (AA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Eskişehir'den gelen İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nın sahne aldığı konser verildi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafında, Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen konsere, Arnavutluk Kültür Bakanı Mirela Kumbaro, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi, Eskişehir merkez Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş'ın yanı sıra yüzlerce çocuk, sanatsever ve vatandaş katıldı.

Arnavutluk Kültür Bakanı Kumbaro, yaptığı konuşmada, Türk milleti gibi büyük bir milletin ulusal bayramının, iki ülkenin geleceği olan çocuklar ile düzenlendiğini ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye için büyük bir kişilik olmasının yanı sıra, Arnavutlar da dahil olmak üzere tüm bölge için olağanüstü bir medeniyet örneği teşkil ettiğini dile getiren Kumbaro, "Verdiği mücadelenin ötesinde çocukları düşünerek verdiği özgürleştirici mesaj da önemli." dedi.

Büyükelçi Yörük de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti'nin karar verici ve kanun yapıcı kurumunun binasını, tüm zorluklara rağmen Türk halkının evlerinden getirdikleriyle inşa edip donattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İşte bu ilk mecliste Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin geleceği tasarlandığı için bugünü Türkiye'nin ve tüm milletlerin geleceğine bir bayram olarak hediye etmiştir. Yani Türk çocuklarına ve dünyadaki tüm çocuklara. Biz her 23 Nisan'da Türkiye'de sembolik olarak Meclis başkanının koltuğu dahil en yüksek mevkilerdeki resmi makam koltuklarını çocuklarımıza devrederiz. Bu özel günde ülkenin yönetimine şimdiden alışsınlar diye sembolik olarak yöneticilerin koltuklarını çocuklara bırakırız."

Bu yıl Türk çocukları kardeş ülke Arnavutluk'a getirmeyi düşündüklerini dile getiren Yörük, "Bu amaçla kendileri küçük ama sanatları çok büyük olan İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestramızı sizler için bin 300 kilometre öteden, Eskişehir ilimizden getirdik." şeklinde konuştu.

Meral Akşener'e büyük şok!Meral Akşener'e büyük şok!
Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!Meral Akşener: Artık gerilmeyeceğiz!
23 Nisan coşkuyla kutlanıyor23 Nisan coşkuyla kutlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Arnavutluk Tiran

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Gamze Özçelik: 'Kapanmam gerektiğini biliyorum'

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Türkiye bu nikahı konuşmuştu! Harekete geçildi

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Melih Gökçek'ten gece yarısı bombası! CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Arda Turan'ın yeni takımı!..

Arda Turan'ın yeni takımı!..

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Fatih'in cevabı güldürdü!

Meral Akşener'e büyük şok!

Meral Akşener'e büyük şok!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Yeni Şafak Yazarı Kaplan: Duvara toslamak üzereyiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon

İşkenceli gasp tuzağına polisten nefes kesen operasyon

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

23 Nisan gösterisi, çocukların kıyafeti nedeniyle yarıda kesildi

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Güneş Motel olayı nedir? Neler yaşanmıştı?

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Son dakika: Çiftlik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur yakalandı!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesajlar! CHP'ye tavsiyeler

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İstanbul'a yaz geldi, İstiklal Caddesi'nde insan seli oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.