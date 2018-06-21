TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da "Balkan Dillerindeki Ortak Türkizmalar" konulu söyleşi düzenlendi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsünce düzenlenen, araştırmacı Prof. Dr. Lindita Xhanari Latifi'nin konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Enstitü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, burada yaptığı konuşmada, her ay düzenledikleri söyleşilerin en çok sevdiği etkinliklerden biri olduğunu söyledi.

Söyleşiler sayesinde çok kıymetli ilim insanlarından istifade ettiklerini dile getiren Demirbaş, katılım gösterenlere teşekkürlerini sundu.

Söyleşinin konuğu olan Latifi ise Osmanlı Devletinin Balkanlardan uzaklaşmasına rağmen Balkan ülkelerinin Türkçe kelimelere hiç bir zaman "elveda" demediklerini ifade etti.

Türkçenin Balkan dillerinin sözcük anlam bilimi için önemli bir kaynak oluşturduğunu aktaran Latifi, "Balkan Dillerindeki Ortak Türkizmalar" sözlüğünü hazırlarken iki hedef belirlemeye çalıştığını anımsattı.

Bunlardan ilkinin Türk etkisi, ikincisinin mevcut sözlüklerde bu "türkizmaların" Balkan dillerindeki güncel durumunu gözlemlemek olduğunu belirten Latifi, "1870 yılından itibaren Balkanlı veya Avrupalı Türkologlar tarafından Balkan dillerindeki türkizmaların araştırılması başlamıştır. Bunlar özellikle Türkçe ve birkaç Balkan dili bilen Alman ve Avusturyalıdan oluşuyordu." diye konuştu.