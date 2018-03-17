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Arnavutluk'ta insan kaçakçılarına yönelik operasyon: 39 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta insan kaçakçılarına yönelik operasyon: 39 gözaltı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'ta insan kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 39 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürü Ardi Veliu, düzenlediği basın toplantısında, ABD, Kanada ve Birleşik Krallık'a insan kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Veliu, operasyonda 4 emniyet görevlisi olmak üzere toplam 39 Arnavut vatandaşının gözaltına alındığını, 2'si Bulgar 12 yabancının arandığını duyurdu.

Operasyonun, ABD'nin Tiran Büyükelçiliğine bağlı Diplomatik Güvenlik Servisi (DSS) özel ajanları koordinasyonunda gerçekleştirildiğini dile getiren Veliu, "Yürütülen soruşturma sonuçlarına göre, Arnavutluk, Bulgaristan, İspanya, Fransa, Dominik Cumhuriyeti, İtalya, İngiltere, İrlanda, ABD ve Kanada'da faaliyet gösteren 7 yapısal suç grubu yaklaşık bin kişinin Birleşik Krallık, ABD ve Kanada'ya kaçakçılığını sağlamıştır. Birleşik Krallık'a giden herkes için 7 bin sterlin, ABD ile Kanada'ya giden herkes için ise 25 ila 30 bin dolar ödeniyordu." ifadelerini kullandı.

Veliu, gözaltına alınan kişilerin, yurt dışına yasa dışı göç etmek isteyenlere AB ülkelerinin sahte pasaport ve kimliklerini sağladıklarını kaydetti.

Arnavutluk Emniyetinin operasyonunun Europol, İnterpol, Kosova Emniyeti ile Kanadalı, İspanyol, Fransız ve İtalyan yetkilileri iş birliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk insan kaçakçılığı Tiran

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