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Arnavutluk'ta "Kardeşliğin Hikayesi" yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 22:46 | Son Güncelleme

Tiran Yunus Emre Enstitüsünün düzenlediği mektup yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi - Büyükelçi Murat Ahmet Yörük: - "Türkler ve Arnavutlar ortak tarihe, ortak kültüre sahip gerçek anlamda dost ve kardeş iki kadim millettir"

TİRAN (AA) - Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen "Kardeşliğin Hikayesi" konulu mektup yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Türkler ve Arnavutlar arasındaki kardeşliğin, ortak tarih, kültür ve değerlerin tanıtılmasını amaçlayan yarışmanın ödül takdim törenine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, Tiran Belediye Başkan Vekili Abaz Hado, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Turan Akpınar, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük, yaptığı konuşmada, yarışmanın Türkler ve Arnavutların gerçek anlamda dost ve kardeş iki kadim millet olduğunun bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Yörük, "Aslında Türkler ve Arnavutlar ortak tarihe, ortak kültüre sahip gerçek anlamda dost ve kardeş iki kadim millettir. Asırlar boyunca aslında birbirimize karışmışız. Birbirimizin içinde erimişiz. Aslında biz et ve tırnak gibi birbirinden ayrılmaz iki millet haline gelmişiz." dedi.

Türkiye'nin aldığı tek yanlı bir kararla bu yıl içerisinde Türkiye'nin genelinde tüm liselerde Arnavutçanın seçmeli ders olarak uygulamaya koyulduğunun altını çizen Yörük, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin buradaki büyükelçisi olarak ben de şahsen temenni ediyorum ki, ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde Türkiye Devleti ve Hükümeti'nin bu kararına bir jest olarak, karşılık olarak Arnavutluk hükümeti de alacağı bir kararla Arnavutluk'un genelindeki liselerde ve orta okullarda Türkçeyi de inşallah önümüzdeki dönemde seçmeli ders olarak okutmaya başlarlar."

TMV Başkanı Akgün de iki halkın kardeşliğini pekiştirecek her türlü ortak girişime her zaman destek vereceklerine işaret ederek, "Türkiye ve Arnavutluk'un sadece dost olduğunu tarih kitaplarından okumak istemiyoruz. O yüzden bugünkü neslin de bunları öğrenmesini, üzerine düşünmesini ve geleceği de kendi çocuklarına bugün yaşanan bu kardeşliğin hikayesini oluşturacak şekilde birlikteliği sağlamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında 5 asra yakın ortak bir tarih bulunduğunu kaydeden Akgün, "Dolayısıyla Arnavutluk'ta Türkçeyi öğrenenler, Türkiye'de Arnavutçayı öğrenenler hem geçmişin güzel tarihini yeniden yazacaklar hem de bugün yarınları anlatacak olan hikayeyi de yine aralarında gelişecek olan bu dostluk hikayeleriyle inşa edecekler." şeklinde konuştu.

Tiran Belediye Başkan Vekili Hado ise bu yarışmanın iki millet için önemine değinerek, "Çocuklarımızın dostluğu, birbirine olan sevgiyi paylaşmaları güzel bir şey. Onların gönlü ve sevgisi çok temiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tiran YEE Müdürü Demirbaş, yarışma vesilesiyle iki millet arasındaki dostluğu ispat ettiklerini belirterek, yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Yarışmaya Arnavutluk genelindeki ilkokul ve liselerde okuyan öğrenciler katıldı. İlkokul kategorisinde birinciliği Erik Nazeraj, ikinciliği Aisa Oshafi, üçüncülüğü ise Sindi Picoka elde etti. Lise kategorisinde ise birinciliğe Sumeje Zharova, ikinciliğe Ezgi Ozalan, üçüncülüğe ise Elvana Sufaj layık görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Tiran yee Yunus Emre Enstitüsü

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