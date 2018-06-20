Arnavutluk'ta KEİPA toplantısı

TİRAN (AA) - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 51'inci Toplantısı, dönem başkanı Arnavutluk'un ev sahipliğinde başkent Tiran'da düzenlendi.
Toplantıda Türkiye'yi KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Küçükaydın ile milletvekilleri Ramazan Can, Tülay Kaynarca, Metin Gündoğdu ve Özcan Ulupınar temsil etti.
Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, burada yaptığı konuşmada, KEİPA'nın önemine değinerek, kuruluşun önünde bulunan küresel zorluklara dikkati çekti.
KEİPA aracılığıyla halkların ve ülkelerin daha da yaklaştırılmaları gerektiğini vurgulayan Ruçi, iyi bir yönetimle refah ve kalkınmanın yararına doğanın ülkelerine vermiş olduğu potansiyellerin artırılmasına katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.
Vatandaşların yaşamları için hayati önem taşıyan ekonominin iyileştirilmesi ve refahın garantiye alınacağı sektörlerde ülkeler arasındaki iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini ifade eden Ruçi, "Ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, altyapı ve enerji, tarım ve kırsal kalkınma, çevrenin korunması, eğitim ve kültür, sosyal güvenlik, mali piyasalar ve bankacılık sistemi ülkelerimiz arasındaki ilişkinin daha fazla yoğunlaştırılmasına ihtiyaç duyuyor." dedi.
Küresel zorluklar içinde yaşadıklarını ve Karadeniz ülkelerinin de bunlardan soyutlanmış olmadığını kaydeden Ruçi, "Bu, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da gerekli kılmaktadır. Biz bölgesel bir kuruluşuz ancak sorumluluğumuz Avrupa ve hatta küreseldir." ifadelerini kullandı.
Ruçi, yoksulluk, eşitsizlik, yolsuzluk, göç, organize suç, terör ve şiddetli aşırıcılık gibi zorlu sınavlarda hükümetleri birlikte destekleyeceklerini sözlerine ekledi.
Yarın sona erecek toplantının ardından KEİPA dönem başkanlığı Ermenistan'a geçecek.
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