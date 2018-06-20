HABER

Arnavutluk'ta KEİPA toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:24 | Son Güncelleme

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi: - "Küresel zorluklar içinde yaşıyoruz ve Karadeniz ülkeleri de bunlardan soyutlanmış değil. Bu, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da gerekli kılmaktadır. Biz bölgesel bir kuruluşuz ancak sorumluluğumuz Avrupa ve hatta küreseldir"

TİRAN (AA) - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesinin (KEİPA) 51'inci Toplantısı, dönem başkanı Arnavutluk'un ev sahipliğinde başkent Tiran'da düzenlendi.

Toplantıda Türkiye'yi KEİPA Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Küçükaydın ile milletvekilleri Ramazan Can, Tülay Kaynarca, Metin Gündoğdu ve Özcan Ulupınar temsil etti.

Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi, burada yaptığı konuşmada, KEİPA'nın önemine değinerek, kuruluşun önünde bulunan küresel zorluklara dikkati çekti.

KEİPA aracılığıyla halkların ve ülkelerin daha da yaklaştırılmaları gerektiğini vurgulayan Ruçi, iyi bir yönetimle refah ve kalkınmanın yararına doğanın ülkelerine vermiş olduğu potansiyellerin artırılmasına katkıda bulunmaları gerektiğini söyledi.

Vatandaşların yaşamları için hayati önem taşıyan ekonominin iyileştirilmesi ve refahın garantiye alınacağı sektörlerde ülkeler arasındaki iş birliğinin yoğunlaştırılması gerektiğini ifade eden Ruçi, "Ekonomik entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma, altyapı ve enerji, tarım ve kırsal kalkınma, çevrenin korunması, eğitim ve kültür, sosyal güvenlik, mali piyasalar ve bankacılık sistemi ülkelerimiz arasındaki ilişkinin daha fazla yoğunlaştırılmasına ihtiyaç duyuyor." dedi.

Küresel zorluklar içinde yaşadıklarını ve Karadeniz ülkelerinin de bunlardan soyutlanmış olmadığını kaydeden Ruçi, "Bu, ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da gerekli kılmaktadır. Biz bölgesel bir kuruluşuz ancak sorumluluğumuz Avrupa ve hatta küreseldir." ifadelerini kullandı.

Ruçi, yoksulluk, eşitsizlik, yolsuzluk, göç, organize suç, terör ve şiddetli aşırıcılık gibi zorlu sınavlarda hükümetleri birlikte destekleyeceklerini sözlerine ekledi.

Yarın sona erecek toplantının ardından KEİPA dönem başkanlığı Ermenistan'a geçecek.

PARTNERDakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...Dakikalar sonrası inanılmaz! Taktiğin böylesi...
Doğu Karadeniz’i esir alan böcek yeniden ortaya çıktıDoğu Karadeniz’i esir alan böcek yeniden ortaya çıktı
Bursa’da ekili alanları dolu vurduBursa’da ekili alanları dolu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Gramoz Ruçi KEİPA toplantı

En Çok Okunan Haberler

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde görev yapan Fizik profesörü Prof. Dr. Ahmet Faruk Özdemir'den skandal tweet

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı - ÖSYM sınav yeri sorgulama sayfası

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Melih Gökçek için suç duyurusu

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.