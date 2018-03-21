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Arnavutluk'ta madencilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 21:14 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta madencilerden protesto

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da madenciler, durumlarının iyileştirilmesine ilişkin yasa tasarısının onaylanması talebiyle gösteri düzenledi.

Başbakanlık binası önünde toplanan göstericiler, Meclisten, madencilerin durumunun iyileştirilmesine ilişkin yasa tasarısının onaylanmasını talep etti. Gruptakiler, tasarının onaylanmaması halinde protestoların büyüyeceğini açıkladı.

Protesto sırasında polis ve göstericiler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı, madenciler, Başbakanlık temsilcileri ile konuyu görüşme talebinde bulundu.

Arnavutluk Meclisi şubat'ta madencilerin durumunun iyileştirilmesine ilişkin yasa tasarısını onaylamamıştı.

Yasa tasarısı, ülkede madencilikle uğraşanların yasal, ekonomik, finansal ve toplumsal konumlarını iyileştirmeyi, haklar, yükümlülükler ile kısıtlamalarını belirlemeyi ve "madenci statüsü" kazanacak madencilerin bu yönde resmi belge elde etmelerini öngörüyor.

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Arnavutluk madenciler protesto Tiran

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