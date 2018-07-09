TİRAN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Osmanlıca Yaz Okulu başladı.

Yaz okulunun açılış programına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mynyr Koni, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı açıklamada, Arnavutluk ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerin üst düzeyde, ekonomik ilişkilerin de çok iyi olduğunu belirterek, Arnavutluk'ta 400'ün üzerinde Türk firması bulunduğunu ve Türkiye'nin Arnavutluk'un ikinci en büyük ithalat ortağı olduğunu söyledi.

İki ülkenin entellektüel seviyede birbirini tanıması ve anlaması konusunda önemli bir boşluk olduğunu belirten Yörük, Türkler ile Arnavutların kardeş iki millet olarak 500 yıldan fazla beraber yaşadığını ve bu beraberliğin getirdiği önemli birikim sağladığını ifade etti.

Yörük, Türkiye ve Arnavutluk'taki gençlerin tarihlerini daha doğru kaynaklardan öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: