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Arnavutluk'ta "Osmanlıca Yaz Okulu" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

60 öğrencinin katıldığı yaz okulu 20 Temmuz'a kadar sürecek

TİRAN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi tarafından Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Osmanlıca Yaz Okulu başladı.

Yaz okulunun açılış programına Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mynyr Koni, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı açıklamada, Arnavutluk ile Türkiye arasında siyasi ilişkilerin üst düzeyde, ekonomik ilişkilerin de çok iyi olduğunu belirterek, Arnavutluk'ta 400'ün üzerinde Türk firması bulunduğunu ve Türkiye'nin Arnavutluk'un ikinci en büyük ithalat ortağı olduğunu söyledi.

İki ülkenin entellektüel seviyede birbirini tanıması ve anlaması konusunda önemli bir boşluk olduğunu belirten Yörük, Türkler ile Arnavutların kardeş iki millet olarak 500 yıldan fazla beraber yaşadığını ve bu beraberliğin getirdiği önemli birikim sağladığını ifade etti.

Yörük, Türkiye ve Arnavutluk'taki gençlerin tarihlerini daha doğru kaynaklardan öğrenmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler bu kurslara katılarak geçmişte üzerinde gölgeler olan birtakım belgelerin, konuların gün yüzüne çıkmasını sağlayacaksınız. Geçmişlerini iyi bilmeyen toplumlar geleceklerini emin ve güvenli şekilde planlayamazlar. Biz Türkler ve Arnavutlar olarak birbirimize ait ortak geçmişimizi başkalarının bize empoze ettiği kaynaklardan veya onların yorumlarıyla değil, kendi somut edindiğimiz bilgiler ve o bilgilerin üzerine inşa edeceğimiz değerlendirmelerle kurmak zorundayız. Burada devreye sizler gireceksiniz."

Yörük ayrıca, yakın zamanda Tiran Üniversitesi iş birliğinde Türkiye-Arnavutluk Ortak Araştırmalar Merkezi'ni faaliyete geçireceklerini ve Türkoloji Bölümü kurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş da yaz okulunun bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini anımsatarak, öğrenci sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Rektör Koni, yaz okulunun sadece bilimsel araştırmanın doğruluğunu değil, aynı zamanda Osmanlıca uzmanlarının da hazırlanmasında iyi bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Koni, Arnavutluk veya Türkiye'de bulunan belgelerin araştırılabilmesi için Osmanlıca öğrenmenin zorunluluk olduğunu kaydetti.

Arnavutluk ve Türkiye'den akademisyenlerin ders vereceği yaz okuluna 60 öğrenci katılıyor. Yaz okulu, 20 Temmuz'a kadar sürecek.

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