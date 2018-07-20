HABER

Arnavutluk'ta "Osmanlıca Yaz Okulu" sertifika dağıtım töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 13:59 | Son Güncelleme

Arnavutluk'ta "Osmanlıca Yaz Okulu" sertifika dağıtım töreni

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 9-20 Temmuz'da düzenlenen Osmanlıca Yaz Okuluna katılan öğrenciler törenle sertifikalarını aldı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulunun sertifika dağıtım törenine, Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Laçi ve Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş'ın yanı sıra yaz okulunu tamamlayan öğrenciler katıldı.

Tiran YEE Müdürü Demirbaş, törende yaptığı konuşmada bu yıl Osmanlıca Yaz Okulunun üçüncüsünü düzenlediklerini dile getirerek bu okulun bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine inandığını belirtti.

Yaz okulun düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Demirbaş, "Türkçe olur, başka diller olur, başka ülkenin tarihleri olur, ne olursa olsun. Ben öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrendikçe mesafelerin azaldığını, ön yargıların kalktığını, farklı topluluklara daha yakın olduğunu ben gördüm en azından. Öğrendikçe topluluklarla olan ön yargılar, mesafelerin azaldığını gördüm." şeklinde konuştu.

Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekanı Laçi de yaz okulu uygulamasının sürdürüleceğini ifade etti.

Okulun Türk ve diğer arşivlerdeki Osmanlıca eserlerin araştırılmasına katkı sağladığını dile getiren Laçi, "Araştırıldığında, tarih ve kültürün önemli olay, tarih, şahıs ile dönemlerine ışık tutacak binlerce sayfa var. Araştırmak için birçok asır var. Siz geleceğin araştırmacıları olacaksınız." dedi.

Türkiye ve Arnavutluk'tan uzman ve araştırmacılarının katkı sağladığı Osmanlıca Yaz Okuluna temel ve ileri seviye olmak üzere 2 gruba ayrılan 60 kişi katıldı. Öğrenciler, Osmanlıcanın yanı sıra Arnavutluk'taki Osmanlı kültür mirası ve tarihi ilişkiler üzerine ders aldı.

PARTNERArda'nın oğlunun adı belli olduArda'nın oğlunun adı belli oldu
Tokat'ta esnaftan 'AVM' tepkisiTokat'ta esnaftan 'AVM' tepkisi
Deri hastası anne: Kızımın bana annelik yapması çok acı Deri hastası anne: Kızımın bana annelik yapması çok acı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk Osmanlıca Tiran Türkiye yaz okulu yunus emre ensitütüsü

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

'İzdivaç ablası' avukat hakkında karar çıktı

'İzdivaç ablası' avukat hakkında karar çıktı

Uruguay'dan getirilen angusların kokusu kenti etkisi altına aldı

Uruguay'dan getirilen angusların kokusu kenti etkisi altına aldı

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

Bedelli askerlikte 28 gün şartı kalkıyor mu? Ankara'dan kritik karar bekleniyor

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.