Yaz okulun düzenlenmesine katkı sağlayanlara teşekkür eden Demirbaş, "Türkçe olur, başka diller olur, başka ülkenin tarihleri olur, ne olursa olsun. Ben öğrenmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrendikçe mesafelerin azaldığını, ön yargıların kalktığını, farklı topluluklara daha yakın olduğunu ben gördüm en azından. Öğrendikçe topluluklarla olan ön yargılar, mesafelerin azaldığını gördüm." şeklinde konuştu.

Tiran YEE Müdürü Demirbaş, törende yaptığı konuşmada bu yıl Osmanlıca Yaz Okulunun üçüncüsünü düzenlediklerini dile getirerek bu okulun bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine inandığını belirtti.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulunun sertifika dağıtım törenine, Tiran Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabri Laçi ve Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş'ın yanı sıra yaz okulunu tamamlayan öğrenciler katıldı.

Tarih ve Filoloji Fakültesi Dekanı Laçi de yaz okulu uygulamasının sürdürüleceğini ifade etti.

Okulun Türk ve diğer arşivlerdeki Osmanlıca eserlerin araştırılmasına katkı sağladığını dile getiren Laçi, "Araştırıldığında, tarih ve kültürün önemli olay, tarih, şahıs ile dönemlerine ışık tutacak binlerce sayfa var. Araştırmak için birçok asır var. Siz geleceğin araştırmacıları olacaksınız." dedi.

Türkiye ve Arnavutluk'tan uzman ve araştırmacılarının katkı sağladığı Osmanlıca Yaz Okuluna temel ve ileri seviye olmak üzere 2 gruba ayrılan 60 kişi katıldı. Öğrenciler, Osmanlıcanın yanı sıra Arnavutluk'taki Osmanlı kültür mirası ve tarihi ilişkiler üzerine ders aldı.

