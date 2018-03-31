TİRAN (AA) - Arnavutluk'un Kukes şehri yakınlarında, otoyol gişe ücretlerini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 13 polis yaralandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kukes yakınlarında "Millet Yolu" otoyolu üzerindeki Kalimash tüneli önünde toplanan göstericiler, araçlara uygulanması beklenen otoyol gişe ücretlerini protesto etti.

Protesto esnasında göstericiler bazı gişeleri ateşe verdi, taşlı saldırıda bulundu.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 13 polis yaralandı.

Uzun süre trafiği engelleyen protestocular, "Millet Yolu"ndan geçecek araçlardan ücret alınmasına yönelik kararın iptalini istedi.

Protestoya çevrede yaşayan vatandaşların yanı sıra Kukes yerel yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Öte yandan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakan Edi Rama ve İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj, yaşanan olaylara ilişkin tepkilerini gösterdi.

Meta, şiddetten kaçınılması ve durumun normalleşmesi için diyalog ve anlayış çağrısında bulunurken, Rama şiddet olaylarına neden olanların hak ettikleri cevabı alacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Xhafaj ise düzenlediği basın toplantısında, 13 polisin yanı sıra bazı vatandaşların da yaralandığını aktardı.

Enerji ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, deneme sürecinin ardından ücretli geçişin uygulama tarihinin açıklanacağı bildirilmişti.

Kosovalı vatandaşların da sıkça kullandığı otoyoldaki gişelerden, motosiklet sahipleri 2,5 avro, araç sahipleri ise 5 avro ödeyerek geçebilecek.