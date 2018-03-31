HABER

Arnavutluk'ta "otoyol gişesi" protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 19:12 | Son Güncelleme

Gösteri sırasında 13 polis yaralandı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'un Kukes şehri yakınlarında, otoyol gişe ücretlerini protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 13 polis yaralandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kukes yakınlarında "Millet Yolu" otoyolu üzerindeki Kalimash tüneli önünde toplanan göstericiler, araçlara uygulanması beklenen otoyol gişe ücretlerini protesto etti.

Protesto esnasında göstericiler bazı gişeleri ateşe verdi, taşlı saldırıda bulundu.

Protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 13 polis yaralandı.

Uzun süre trafiği engelleyen protestocular, "Millet Yolu"ndan geçecek araçlardan ücret alınmasına yönelik kararın iptalini istedi.

Protestoya çevrede yaşayan vatandaşların yanı sıra Kukes yerel yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Öte yandan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Başbakan Edi Rama ve İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj, yaşanan olaylara ilişkin tepkilerini gösterdi.

Meta, şiddetten kaçınılması ve durumun normalleşmesi için diyalog ve anlayış çağrısında bulunurken, Rama şiddet olaylarına neden olanların hak ettikleri cevabı alacaklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Xhafaj ise düzenlediği basın toplantısında, 13 polisin yanı sıra bazı vatandaşların da yaralandığını aktardı.

Enerji ve Altyapı Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, deneme sürecinin ardından ücretli geçişin uygulama tarihinin açıklanacağı bildirilmişti.

Kosovalı vatandaşların da sıkça kullandığı otoyoldaki gişelerden, motosiklet sahipleri 2,5 avro, araç sahipleri ise 5 avro ödeyerek geçebilecek.

Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözlerAdnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler
Evli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdiEvli adamla birlikte olup karısına fotoğraf gönderdi
AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!AK Parti-MHP ittifakı o seçimde olmayacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arnavutluk gişe protesto

En Çok Okunan Haberler

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Futbolu bıraktı, yetişkin film oyuncusu olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

SKG denetmeninden rüşvet pazarlığı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İhanet kokan sözler yükselmeye başladı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

Cipsin fiyatına sinirlenen adam kasiyeri dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.