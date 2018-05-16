Arnavutluk tarihini tanımak isteyen her araştırmacının görevinin Türkçeyi öğrenmek olduğunu kaydeden Foçi, "Türk halkı ile bir arada yaşamışız, Osmanlı devleti içerisinde bir arada yaşamışız." dedi.

Söyleşinin konuğu olan Dr. Foçi de Türkçe veya Osmanlıcayı bilmenin son 5 asır boyunca Arnavut halkının geçmişi, kültürü ve tarihini okuyabilmek anlamına geldiğini söyledi.

Türkçenin bugünkü aşamasına ulaşmasında katkısı olan herkese teşekkür eden Demirbaş, Türkçenin bu seviyeye ulaşmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Foçi, "Türkçe okuyan öğrencilerin kontenjanı 2017-2018 akademik yılında 10 kat artmıştır ve önümüzdeki sene 90 öğrencimizin olmasını ümit ediyorum. Bu yüksek öğrenci sayısı. Öğrenciler bir hedef ile geliyor, sadece Türkçeyi öğrenmeye değil aynı zamanda Türk kültürünü de öğrenmeye geliyorlar. Bugün Türkçe okumak bir ayrıcalıktır. Türkçe bilmek sadece Arnavutluk'ta değil onun dışında da daha büyük iş imkanları sağlamakta." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin iki halk arasındaki iş birliğini ilerletmek istediğini aktaran Foçi, "Sevinçleri ve hüzünleri birlikte paylaşmış iki milletiz. Türk devletinin şimdi güçlü olmasıyla, bize bu geçiş döneminde yardımcı olmakta. Türkçenin geleceği, yürekle yatırım yapacak ve diğer kültürleri öğrenmeye ilgisi olacak insanlar var oldukça açık ve parlak olacaktır." diye konuştu.

Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Dekanı Artur Sulo ise Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği ile Arnavut-Türk Araştırma Merkezinin kurulması yönünde girişimler başlattıklarını ve bunu gerçekleştireceklerini söyledi.

Türkçe, Arnavutluk'ta Tiran Yunus Emre Enstitüsünün yanı sıra Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde ve bazı üniversite ile liselerde seçmeli ders olarak okutuluyor.