Arnavutluk'tan ilk hac kafilesi yola çıktı

TİRAN (AA) - Arnavutluk'ta, İslam'ın şartlarından 5'incisi olan hac vazifesini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek 215 kişilik ilk kafile, başkent Tiran'dan kutsal topraklara dualarla uğurlandı.
Rahibe Teresa Havalimanı'ndan kutsal topraklara hareket eden hacı adayları, aileleri tarafından yolculandı.
Hacca ilk kez giden Tomorr Shehu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal topraklara gidecek olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Başarıyla tamamlamayı umuyoruz. Tüm Müslümanların bu vazifeyi yerine getirmelerini diliyorum." diye konuştu.
Hacı adaylarından Saimir Kondi ise bu yolculuğun inancını güçlendirmesini umduğunu söyledi.
Kutsal toprakları ilk defa ziyaret edeceğini kaydeden Kondi, "Çok duyguluyum, tüm Müslümanların haccı en iyi şekilde yerine getirmelerini diliyorum." dedi.
Bu arada, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Karadağlı hacı adayları kutsal topraklara Arnavutluk'tan gidecek.
Arnavutluk'tan toplamda 470 hacı adayının Suudi Arabistan'a gideceği gruba bugün Karadağ'dan 82 hacı adayı da dahil olmuştu.
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