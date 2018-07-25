Arp sanatçısı Pancaroğlu Bodrum'da konser verdi

Arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi.
Dereköy Mahallesi'ndeki Dibeklihan Sanat Merkezi'nde yaklaşık 1,5 saat süren konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Arp sanatçısı Pancaroğlu ile soprano Ece İdil, sahnede izleyenlere keyifli anlar yaşattı.
"Arp'ın Tınısında" adlı programda Şirin Pancaroğlu, başta "Girolamo Frescobaldi", "François Couperin", "Claude Debussy" ve "Johannes Brahms" olmak üzere ünlü müzisyen ve bestecilerin eserlerine yer verdi.
Pancaroğlu, arp için bestelediği "Eski bir kartpostal" adlı eserini de seslendirdi. Pancaroğlu'na sahnede soprano Ece İdil de eşlik etti.
Şirin Pancaroğlu, konserde yaptığı konuşmada, Bodrum'da 9 yıldan bu yana konser vermediğini dile getirerek, ilçede bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.
Konseri, aralarında devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın da olduğu çok sayıda sanatsever izledi.
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