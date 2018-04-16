Arpaçay’da Aşıkları Anma programı düzenlendi

Arpaçay Kaymakamlığı’nca 6’ıncı Aşıkları Anma etkinliği düzenlendi. Bu yıl 6’ıncısı düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.
Arpaçay Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Aşıkları Anma etkinliği Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda yapıldı.
Etkinliğe, Kaymakam Abdil Koç, Belediye Başkanı Erçetin Altay, kurum amirleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda Aşık Şenlik, Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıova’nın yanı sıra Aşık İlhami Demir, Aşık Sabri Şimşekoğlu gibi ebediyete intikal etmiş yöre aşıkları anıldı.
Murat Çobanoğlu ve Şeref Taşlıova’nın hayatlarının anlatıldığı film gösterisinin ardından Karslı aşıklar, Yener Yılmazoğlu, Mahmut Karataş, Arif Tellioğlu, Bahattin Yıldızoğlu, Arif Gülcani, Ayhan Şimşekoğlu, İrfan Eyüpoğlu, Gültekin Bulutoğlu, Gültekin Akbaba, Ömer Dumanoğlu, bağlama ustaları Muharrem Söğütlü ve İrfan Yılmaz tarafından ustaların eserleri seslendirildi. Yoğun ilgi gören aşıklar programı sonrasından Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç ve Belediye Başkanı Erçetin Altay, programa katılan aşıklara katılım belgesi verdi.
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