Arpaçay’da terör örgütü propagandası yapan bir kişi gözaltına alındı

Arpaçay’da bir sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Arpaçay Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda Ç.Y. kendisine ait sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCCK terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan detaylı çalışmada, Ç.Y.’nin terör örgütü propagandası yaparak halkı kin ve nefrete sevk ettiği ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma, Arpaçay Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla şüpheli Ç.Y.’nin evine operasyon düzenlendi. Evinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Ç.Y. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.