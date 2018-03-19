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Arpaçay’da Voleybol Turnuvası’nın ödülleri Afrin’e

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

Arpaçay Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası, Efeler ve Tomarlı takımları arasında oynanan final maçı ile sona erdi.

Arpaçay’da Voleybol Turnuvası’nın ödülleri Afrin’e

Arpaçay Kaymakamlığı tarafından düzenlenen Voleybol Turnuvası, Efeler ve Tomarlı takımları arasında oynanan final maçı ile sona erdi. Turnuvanın ödülleri ise Afrin’e verildi.
Arpaçay’da düzenlenen ve toplam 16 takımın katıldığı Voleybol Turnuvası, yarı final maçlarından sonra Efeler Spor ile Tomarlı Spor arasında oynanan final maçıyla son buldu. Final maçında Efeler Spor başarılı oyun sergileyerek 1’inci, olurken, Tomarlı Spor 2’nciliği elde etti. Akçalar ile Milli Eğitim takımları 3’üncülük için mücadele ederken, müsabaka sonunda Akçalar 3’üncü oldu. Turnuva süresince çekişmeli ve dostane bir ortamda oyun sergileyen takımlar oynadıkları oyunlar ile izleyicilere keyifli ve heyecanlı anlar yaşattılar.
Final maçı sonrasında yapılan kupa töreninde dereceye giren takımlar, aldıkları 1000 TL., 500 TL, ve 300 TL.’lik ödülleri Afrin’de görev yapan askerlere bağışladıklar.
Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, turnuvanın her aşamasında sorumluluğu üstlenen ve planlamasını yapan Halk Eğitim Müdürlüğü’ne, görev alan hakemlere, turnuvaya iştirak eden takımlara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Arpaçay’da Voleybol Turnuvası’nın ödülleri Afrin’e

Arpaçay’da Voleybol Turnuvası’nın ödülleri Afrin’e

Arpaçay’da Voleybol Turnuvası’nın ödülleri Afrin’e

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