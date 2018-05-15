Arpın Anadolu geçmişine ışık tutan vazo

ÇORUM (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Çorum Müzesi'nde sergilenen, Hitit dönemine ait Hüseyin Dede Vazosu'nun üzerindeki arp motifinin, bu müzik aletinin Roma ve eski Yunan kültüründen önce Anadolu kültüründe yer aldığının göstergesi olduğuna işaret ediyor.

Çorum Müzesi'nde, Anadolu'nun önemli uygarlıklarından Hititlere başkentlik yapan Alacahöyük, Boğazköy-Hattuşa ile Pazarlı ve Kuşsaray gibi arkeolojik kazı merkezlerinden çıkarılan buluntular ile pek çok etnografik eser sergileniyor.

Müzede özel bölmede sergilenen Hüseyin Dede Vazosu ise en çok ilgi gören eserlerin başında geliyor.

Çorum Müzesi Müdür Vekili Metin Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hüseyin Dede Vazosu'nun 1997 yılında Sungurlu ilçesi Yörüklü beldesi Hüseyin Dede Tepesi'nde yapılan arkeolojik çalışma sonucu çıkarıldığını söyleyerek, "Yüzeysel olarak kabartmalı bir vazo bu. Önce vazonun gövdesi yapılmış daha sonra üzerine betimleme yoluyla kabartmalar işlenmiş." dedi.

Vazodaki kabartmalarda Hitit döneminde yapılan dini törenlerin tasvir edildiğini, eserin üzerinde 4 friz olduğunu dile getiren Çakar, "İnsanların bir dini törende neler yaptıkları ve tören sırasında yapılan dans figürleri, müzik ve din ilişkisi görülmekte." diye konuştu.