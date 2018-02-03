Arsenal - Everton maçı / Levante - Real Madrid maçı canlı izle (İdman TV canlı yayın akışı)

Arsenal - Everton maçı ve Real Madrid - Levante maçı İdman TV'de. Azerbeycanlı futbolseverler bu akşam iki müthiş maça tanık olacak. Cenk Tosun'un rekor ücretle transfer olduğu Everton, Arsenal deplasmanına çıkacak? Cenk Tosun, Arsenal - Everton maçında oynayabilecek mi? La Liga'da zirveden uzaklaşan ve Kral Kupası'nda elenen Real Madrid, Levante maçından galibiyetle çıkabilecek mi? Arsenal - Everton maçı ile Levante - Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak? İşte İdman TV canlı yayın linki, 3 Şubat yayın akışı, uydu frekans bilgileri...
08:00 İdman xəbər
08:20 Boks.Azərbaycan çempionatı.
11:00 Avropadan futbol. Almaniya
12:00 İdman xəbər
12:20 İdman və media
13:20 TOP 10
14:00 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.Kişilər.”Neftçi” – “Naxçıvan” (canlı)
15:50 Topaz gündəlik (yeni)
16:00 İdman xəbər
16:20 Futbol klubu
17:00 Həndbol.Çağırış kuboku.”Azəryol” – “Kristianstad” (İsveç) (canlı)
18:50 Topaz gündəlik(yeni)
19:00 Futbol.İngiltərə çempionatı.”Mançester Yunayted” – “Haddersfild” (canlı)
21:00 İdman xəbər
21:30 Futbol.İngiltərə çempionatı.”Arsenal” – “Everton” (canlı)
23:20 Top 10
23:45 Futbol.İspaniya çempionatı.”Levante” – “Real” M (canlı)
01:40 Flaqman
02:30 İnstasport
03:00 İdman xəbər
03:20 Voleybol.Azərbaycan çempionatı.”Abşeron” – “Azərreyl”
05:20 MMA.Döyüş klubu
06:20 Futbol.İspaniya çempionatı.”Leqanes” – “Espanyol”
08:00 Futbol dahiləri
CENK TOSUN, ARSENAL - EVERTON MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un Arsenal'e karşı forma giyip giymeyeceği bilinmiyor. Ancak Walcott'ın golleriyle 2-1 kazanılan Leicester City maçında Oumar Niasse'ın varlık gösterememesi, Cenk Tosun'un bu maçta forma giyme ihtimalini güçlendiriyor.
Everton formasıyla şu ana dek iki maçta görev yapan ve 131 dakika süre alan Cenk Tosun, henüz golle tanışamadı.
İDMAN TV HAKKINDA
İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.
İDMAN TV UYDU FREKANSI
İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu
Asiya – Avropa
Satellite: Azerspace 1
Orbital position: 46°E
Downlink Frequency:
(MPEG-2) f = 11175 MHz
(Polarization- H)
Symbol rate – 27500 Msymbol/s
FEC – 5/6
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