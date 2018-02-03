Arsenal - Everton maçı / Levante - Real Madrid maçı canlı izle (İdman TV canlı yayın akışı)

Arsenal - Everton maçı ve Real Madrid - Levante maçı İdman TV'de. Azerbeycanlı futbolseverler bu akşam iki müthiş maça tanık olacak. Cenk Tosun'un rekor ücretle transfer olduğu Everton, Arsenal deplasmanına çıkacak? Cenk Tosun, Arsenal - Everton maçında oynayabilecek mi? La Liga'da zirveden uzaklaşan ve Kral Kupası'nda elenen Real Madrid, Levante maçından galibiyetle çıkabilecek mi? Arsenal - Everton maçı ile Levante - Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak? İşte İdman TV canlı yayın linki, 3 Şubat yayın akışı, uydu frekans bilgileri...

CENK TOSUN, ARSENAL - EVERTON MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan rekor bedelle Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un Arsenal'e karşı forma giyip giymeyeceği bilinmiyor. Ancak Walcott'ın golleriyle 2-1 kazanılan Leicester City maçında Oumar Niasse'ın varlık gösterememesi, Cenk Tosun'un bu maçta forma giyme ihtimalini güçlendiriyor.

Everton formasıyla şu ana dek iki maçta görev yapan ve 131 dakika süre alan Cenk Tosun, henüz golle tanışamadı.

İDMAN TV HAKKINDA

İdman Azerbaycan TV, dünyanın en prestijli spor aktivitelerini ekrana getiren uluslararası spor kanalıdır. İdman Tv, Azerbaycan’ın kamu yayıncısı Az TV’nin spor kanalıdır. 1 Ağustos 2009 tarihinde yayına başlayan İdman TV; Futbol, motospor, basketbol, atletizm ve diğer spor branşlarına yönelik yayınlarıyla hizmet vermektedir. Goallisimo ve KOTV gibi televizyon programlarıyla yayınlarında renkli içeriği vardır.

İDMAN TV UYDU FREKANSI

İdman Azərbaycan TV verilişlərinin Azerspace 1 peyk vasitəsilə qəbulu

Asiya – Avropa

Satellite: Azerspace 1

Orbital position: 46°E

Downlink Frequency:

(MPEG-2) f = 11175 MHz

(Polarization- H)

Symbol rate – 27500 Msymbol/s

FEC – 5/6