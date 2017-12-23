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Arsenal - Liverpool geniş maç özeti izle: Arsenal Liverpool maçı nefesleri kesti! Tam 6 gol!

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 09:02 | Son Güncelleme 17 saat önce

Arsenal - Liverpool maçı dün akşam futbolseverlere seyir keyfi yüksek bir karşılaşma izletti. İngiltere Premier Ligi'nde 19. haftanın ilk maçında Arsenal ile Liverpool, Londra'da Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. Liverpool'un 2-0 öne geçtiği maçta, Arsenal 5 dakika attığı 3 gol ile karşılık verip 3-2 öne geçti. Nefesleri kesen maçta Liverpool, Firmino ile beraberliği sağladı. İşte 6 gollü Arsenal - Liverpool maç özeti..

Arsenal - Liverpool geniş maç özeti izle: Arsenal Liverpool maçı nefesleri kesti! Tam 6 gol!

Arsenal - Liverpool maçı ile dün geceye damgasını vurdu. İngiltere'nin iki köklü takımı Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. Liverpool, ev sahibi Arsenal karşısında bulduğu iki golle 2-0 öne geçti. Fakat Arsenal, toplamda 5 dakika içinde bulduğu 3 golle karşılık verdi. Ve durumu 3-2'ye getirdi. Nefesleri kesen Arsenal Liverpool maçında son sözü konuk takım söyledi ve maç 3-3 berabere bitti. İşte efsane olacak Arsenal Liverpool maçı geniş özeti, tüm goller ve maçın detayları...

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal evinde Liverpool ile 3-3 berabere kaldı. Arsenal, 19. haftanın açılış maçında Emirates Stadı'nda Liverpool'u ağırladı. Konuk takım 26. dakikada Brezilyalı Coutinho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti. Liverpool'un 52. dakikada Mısırlı Salah ile farkı ikiye çıkardığı mücadelede Arsenal'in yanıtı gecikmedi ve 5 dakikada 3 gol buldu.

Arsenal 388 saniyede bulduğu gollerle bir anda 3-2 öne geçti. Şilili Alexis Sanchez ile 53. dakikada skoru 2-1 yapan başkent temsilcisi, 56. dakikada Xhaka, 58. dakikada da Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in golleriyle 3-2 öne geçti.

Liverpool'un 71. dakikada Firmino ile beraberliği yakaladığı karşılaşmada başka gol olmadı ve zirve mücadelesi veren iki takım 3- 3'lük eşitlikle haftayı birer puanla kapadı.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arsenalli Mesut Özil ile Liverpoollu Emre Can, 90 dakika sahada kaldı.

Bu beraberliğin ardından Liverpool puanını 35'e, Arsenal de 34'e çıkardı.

Arsenal - Liverpool maç özeti izlemek için tıklayınız

ARSENAL 3-3 LIVERPOOL

Arsenal: Cech, Bellerín, Koscielny, Monreal (Mustafiat 45'), Maitland-Niles, Wilshere, Xhaka, Iwobi (Welbeckat 78'), Mesut Özil, Sánchez (Walcottat 89' ), Lacazette

Liverpool: Mignolet, Gomez, Lovren, Klavan, Robertson, Henderson (Milnerat 13'), Emre Can, Salah, Coutinho (Oxlade-Chamberlainat 84'), Mané (Wijnaldumat 80'), Firmino

Hakem :Martin Atkinson
Toplam seyirci: 59,409

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