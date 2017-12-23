Arsenal - Liverpool geniş maç özeti izle: Arsenal Liverpool maçı nefesleri kesti! Tam 6 gol!

Arsenal - Liverpool maçı ile dün geceye damgasını vurdu. İngiltere'nin iki köklü takımı Emirates Stadı'nda karşı karşıya geldi. Liverpool, ev sahibi Arsenal karşısında bulduğu iki golle 2-0 öne geçti. Fakat Arsenal, toplamda 5 dakika içinde bulduğu 3 golle karşılık verdi. Ve durumu 3-2'ye getirdi. Nefesleri kesen Arsenal Liverpool maçında son sözü konuk takım söyledi ve maç 3-3 berabere bitti. İşte efsane olacak Arsenal Liverpool maçı geniş özeti, tüm goller ve maçın detayları...

ARSENAL - LIVERPOOL MAÇ ÖZETİ

Premier Lig'de haftanın maçında Arsenal evinde Liverpool ile 3-3 berabere kaldı. Arsenal, 19. haftanın açılış maçında Emirates Stadı'nda Liverpool'u ağırladı. Konuk takım 26. dakikada Brezilyalı Coutinho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde geçti. Liverpool'un 52. dakikada Mısırlı Salah ile farkı ikiye çıkardığı mücadelede Arsenal'in yanıtı gecikmedi ve 5 dakikada 3 gol buldu.

Arsenal 388 saniyede bulduğu gollerle bir anda 3-2 öne geçti. Şilili Alexis Sanchez ile 53. dakikada skoru 2-1 yapan başkent temsilcisi, 56. dakikada Xhaka, 58. dakikada da Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil’in golleriyle 3-2 öne geçti.