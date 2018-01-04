Arsenal'dan savunmaya takviye

İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Yunanistan'ın PAS Giannina takımından savunma oyuncusu Konstantinos Mavropanos'u transfer etti.
Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Yunan futbolcu Mavropanos ile sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin detaylarına yer verilmeyen açıklamada, Mavropanos'un gelişimini tamamlayabilmesi adına kiralık olarak başka bir takıma gönderileceği belirtildi.
İngiltere basınında yer alan haberlerde, transferin 2,2 milyon sterlin karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.
Genç futbolcu, PAS Giannina formasıyla bu sezon 16 maça çıktı ve 3 gol attı.
(AA)
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