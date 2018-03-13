Arsin OSB’den belediyeye vinç

Arsin Organize Sanayi Bölgesi, Arsin Belediyesi’ne Eklemli Platformlu Kamyonu olarak adlandırılan vinçi bedelsiz olarak devretti.
Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Belediyesi ile birçok alanda ortak çalıştıklarını belirterek, “Bu araç belediyemizin halka hizmetinde önemli katkı sağlayacaktır. OSB bünyesindeki itfaiye sorunumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun ve ilçe belediyemizin destekleriyle çözdük. Önemli bir sorun böylece ortadan kalktı. Doğalgaz iki ay içinde gelecek ve OSB’de sanayicilerimiz rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.
Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında
İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
Hayat kadınının serveti dudak uçuklattı
Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı
NATO'dan flaş açıklama: Türkiye'yi destekliyoruz
Erdoğan'ın mektubu 23 milyon eve gönderilecek
TBMM'de sinirler gerildi! Kaya'nın sözleri tepki çekti, mikrofonu kapatıldı
Kocaeli'de öfkeli şahıs dehşeti! Parkta görüntülerini çektiği çocuklara saldırdı
Babanın yüreği karara dayanmadı!
Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul
Instagram'da büyük değişiklik: Bugün girenler şaşkın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum