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Arsin OSB’den belediyeye vinç

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Arsin Organize Sanayi Bölgesi, Arsin Belediyesi’ne Eklemli Platformlu Kamyonu olarak adlandırılan vinçi bedelsiz olarak devretti.Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Belediyesi ile birçok alanda ortak çalıştıklarını belirterek, “Bu araç belediyemizin halka hizmetinde önemli katkı sağlayacaktır.

Arsin OSB’den belediyeye vinç

Arsin Organize Sanayi Bölgesi, Arsin Belediyesi’ne Eklemli Platformlu Kamyonu olarak adlandırılan vinçi bedelsiz olarak devretti.
Arsin OSB Başkanı Erkut Çelebi, Arsin Belediyesi ile birçok alanda ortak çalıştıklarını belirterek, “Bu araç belediyemizin halka hizmetinde önemli katkı sağlayacaktır. OSB bünyesindeki itfaiye sorunumuzu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu’nun ve ilçe belediyemizin destekleriyle çözdük. Önemli bir sorun böylece ortadan kalktı. Doğalgaz iki ay içinde gelecek ve OSB’de sanayicilerimiz rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.

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