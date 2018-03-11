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Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

AK Parti ile ilgili gündem yaratacak bir iddia bu kez Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut'tan geldi. Bulut, 'AKP'deki düşüşü, MHP de durduramadı. Zira MHP de düşüşteydi. Üstelik, kadınlara yönelik cinayetler ve çocuklara tecavüzlerden, artık iktidardan beslenen o iklim, sorumlu tutuluyordu' ifadeleriyle ses getirecek gibi...

Arslan Bulut yazdı: AKP'deki düşüş durdurulamıyor!

Yeniçağ gazetesi Arslan Bulut, bugün kaleme aldığı 'AKP'deki düşüş durdurulamıyor!' başlıklı yazısında AK Parti ile ilgili gündem yaratacak iddialarda bulundu.

İşte o yazı;

"Ulusal Kanal'daki programa yetişmeye çalışıyordum. Tünel'den Odakule'ye kadar yürümem gerekiyordu. Karşı yönden, bir insan seli geliyordu. Önce orta yaşlı kadınlar, sonra genç kadınlar ve nihayet genç kızlar, düdük veya ıslık çalarak, slogan atarak yürüyordu. Pankartlar arasında müstehcen olanlar da vardı. Aynı saatte dünya çapında benzer yürüyüşler yapılıyordu.

Yürüyüşü, hiçbir televizyon kanalı canlı olarak vermedi! Haberlerde de rastlamadım. Sadece BBC'nin yayın yaptığını sonradan öğrendim! Ciddi ve büyük bir organizasyondu, polis her sokak başını tutmuştu ama eyleme en küçük bir müdahalede bulunmadı.

Ne kadar örgütlü bir hareket olursa olsun, toplumsal bir ihtiyaçtan kaynaklanmasa, hiçbir güç, kadınları böyle yürütemez.

***Tayyip Erdoğan ise o yürüyen kadınların da tepki gösterdiği akıl dışı fetvalarla ilgili konuşurken "İslâm güncellenmelidir" demişti.  O sözüyle ne demek istediğini açıklamak zorunda kaldı ve "Allah'ın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade ettiği hükümler asla değişmemiştir, değişmeyecektir. Bunların uygulamadaki karşılıkları elbette zamana, şartlara göre değişecektir." dedi.

Erdoğan, "Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi? Ama çıkıp da kadınlarla ilgili, yaşlılarla ilgili konuşmaların İslâm'a getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz. Bizim ilahiyatçılarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız, bunlar meydanı FETÖ gibi alçaklara bıraktılar, toplum bu hale geldi." diye konuştu.

Oysa şu saçma fetvaları verenlerin tamamı AKP destekçisidir! Hiçbiri FETÖ'yle anılmamıştır!

Medyada Allah adına veya İslâm adına konuştuğunu söyleyen düzenbazlar, kendiliğinden ortaya çıkmadı. Hepsi AKP ile aynı siyasi ve kültürel iklimin çocuğudur.

Gerek kadın cinayetleri gerekse tarikat yurtlarında veya okullarda çocuklara yönelik cinsel istismar olayları halkı korkutuyor. Üstelik, bu iklim, AKP iktidarının bir kadın bakanı tarafından "bir kereden bir şey olmaz" denilerek neredeyse meşrulaştırılmak istenmiştir. Dolayısıyla her geçen gün, vicdani fatura AKP'ye kesilmektedir.

Her ne kadar "anketleri üç ay durdurdum" dese de bu konudaki araştırma verilerinin Tayyip Erdoğan'a iletildiği anlaşılıyor.

AKP iktidarına kendi seçmeninden yönelen en büyük eleştiri, Suriyeli göçmenler meselesiydi. AKP'ye oy veren birçok vatandaş, sırf bu politika yüzünden desteğini çekeceğini söylerken, durum Tayyip Erdoğan'a iletildi. O da Suriyelilerin kendi ülkelerine döneceklerini söylemeye başladı. Oysa ölçümler kendisine ulaşmadan hemen önce, aynı konuyu dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu'na "Sen ensar nedir bilmezsin." diyordu.

Hicret sırasındaki ensar ve muhacir ilişkisi Alevilikte musahiblik kurumuna dönüşmüştür. Kardeş aile seçmek ve ömür boyu birbirine destek olmak esasına dayanan bu kurum, Aleviler arasında hâlâ yaşamaktadır. Bugün ise Ensar Vakfı denilince aklınıza ne geliyor?

Erdoğan, çözüm sürecinden de 7 Haziran seçim sonuçlarını gördükten sonra vazgeçmiş ve beş ay sonra yapılacak 1 Kasım seçimlerine terörle mücadele başlatarak girmişti. Böyle olunca, şehirlerin etrafına hendek kazılmasına içine de yığınak yapılmasına nasıl izin verildiği, askerin, polisin elinin kolunun neden bağlandığı gibi sorular unutuldu! 15 Temmuz vakası, El Bab ve Afrin Harekâtı ile birlikte bu konularda soru sormak bile vatana ihanet gibi gösterildi. Buna rağmen, gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

AKP'deki düşüşü, MHP de durduramadı. Zira MHP de düşüşteydi. Üstelik, kadınlara yönelik cinayetler ve çocuklara tecavüzlerden, artık iktidardan beslenen o iklim, sorumlu tutuluyordu.

İşin doğrusu, bu iklimi İslâm değil, İslâmı geçim ve seçim kapısı yapanlar oluşturdu!"

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Anahtar Kelimeler:
arslan bulut ak parti Recep Tayyip Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 126 yorum
DemeK ki bu arkadaş böyle olmasını hayal ediyor.Hayale devam,seçimlerde uyanır.
s git! Adamın yazdığı ney yalan yanlış cevabın var mı?
0 numara geri zekalısın.orda yazılanlar doğru mu yanlış mı?zaptedemediği dinci gericiliğe erdoğan bile ayar vermeye kalkışıyor.(içinden hissetmese de)sen kalkmış bu düşüşü aklınca yalanlamaya kalkışıyorsun.bu düşüş çok açık ve asıl sen göreceksin.
@nefi_2017 sende kendini kandırmaya devam et. Hayalinle gözü kapalı yaşa
akp suriyeliler sayesinde kendi ayagına sıktı zaten.
@nefi_2017 bir bak yorumunu kac kışı olumlu bulmus ??
@nefi_2017 burası chp genel başkanlığı binası gibi, bu kadar beğeni olması bile enteresan,
@nefi_2017 yorum olumlu bulması mynetin aynı zihniyetin ürünü bir site olması ve takipçilerinin coğunun hükümet düşmanı olmasından kaynaklanıyor... Herkes olumlu buluyor diye doğrudur diye bir anlayış yok...Aynı yorumu başka sitede yap bak tam tersi nasıl oluyor... Zekan bu kadar işte
@atakan613 Burada kimlerin toplandığı belli. Beğenilmemesi gayet normal ama bu gerçeği değiştiremez. Mynet sizlerin reklam arenası. Fetöcülerde özel olarak burayı takip ediyor. Fetö aleyhine bir şey yaz bak ne oluyor...
@nasreddinhojda anlayamadın mı
@nasreddinhojda Önce biraz terbiyeli yaz ki seviyeniz belli olmasın
mynet 3 kurusluk adamlarin yazisini haber yapma algi yapiyorsun yoksa sendemi ozledin eski iflas etmis turkiyeyi.. Allahin izniyle %60 la gelecez..
Akp ye darbe indiren haberlerin altına hemen troller saldırdıysa o haberi daha çok dikkate alır 2 kez okurum. Haber doğru tespitler doğru eyyy yalılarda keyif çatan paralı troller sonunuz gwldi sandık geliyor.Akşener hesabını soracak
iflas etmis turkiyemi sen nerde yasiyon la
Türkiye nin iflası yakındır merak etme.Bu kadar cari açıkla, dış borçla fazla gitmez.
@nasreddinhojda Boşuna gaza gelmeyin gökten kemik yağmaz...
@tufanel1 Sen de kına yakarsın iflas ederse ama boş hayal o kınalar elinde patlar yine her zamanki gibi...
Aç tavuk kendini buğday ambarında sanarmış, güvendiğiniz bacınız gitti chp ile ittifak arayışlarına girdi istediğini alamayıncada kırarım elini dedi, sahte ülkücüler , sizden olsa olsa türkücü olur...hadi mynetin kadrolu fetocuları kırmızıya hücummm.....
Ne yapsanız boş troller y aa yediniz meraklanmayın sandık geliyo
@nasreddinhojda kim trol kim değil belli oluyor , işinize gelen yorumlarda 1-5 kişi arası tarj var işinize glmeyenlerde 300 yuh be bu kadarda açık etmeyin , pensilvanya beslemeleri sizi...
Nasıl oluyor bu iş anlamadım. Hükümetimiz, pkk yı bitirecek, insanlara dinini yaşatıyor. Sağlık sorunlarımız kalmadı, öğretmenlik te yakında özelleşecek inşallah. Sözleşmeliden başlandı. Ülke insanı refah içinde yaşıyor. Vs vs.. Bence bu hükümet, tek başına %70 almalı icraatine göre. Neden mhp bu bir, neden oyu düşüyor, bu iki. Bence gidişat gördüğümüz gibi değil o zaman
Anlaşılan sen hic sağlık sorunu yaşamamış sin düşünme yeteneğini kaybetmeden belli ki, insanlar soyulacağım korkusuyla hastaneye gitmez olmuş nerede yaşıyorsun millette huzur kalmadı uyan uyan
@acar7667 Öğretmenlik özelleştirilince ne olacak? Ne hayal ediyorsun?
@serkan_kokal_1972 SEN NEREDE YAŞIYORSUN BİZ HASTANYE GİDİYORUZ HASTANE ÇOK EMİZ VE BEDAVA.. DEVLET HASTANELERİNDEDE ESKİDEN SOYARLARDI ARTIK PARA BİLE ALMIYORLAR NEREDEYSE
@hllgcckmavi ENAZINDAN HAKETTİKLERİNDEN FAZLASINI ALIP YILIN 3TE BİRİNİ YATRAK GEÇİRENLERDEN KURTULURUZ
sen nefes alip havayi zayi etme bir kosede tek basina uzan kal oyle
@acar7667 dana sen gitte ankara numune hastanesinin kantinin fiyatlarınada bi bak sanarsın istanbul ak merkezden çay ihtiyaç alıyor gibi fahiş fiyatlar
@canmeno HAVDAN SORUMLU DEVLET BAKANIMSIN SEN
@acar7667 Boş yorum hastaneler tıklım tıklım kim korkuyor hastaneye gitmekten nerenle yaptın bu yorumu merka ettimm
@hllgcckmavi tebrik ederim harika bir hicivle yeriyorsun ,ama seni tam anlamayan arkadaşlar kızgınlıklarını ,kırmızı ile belirtmiş ,bence ağır,ağır okusalar nasıl ok attığını görecekler ve tebrik edecekler .Hükümetten memnun olmadığını anlayacaklardır son cümlendeki hiciv'i gördüklerinde..
tebrikler güzel tespit
@mtngl27 güzel bir yorum, akape, çöplüğü atılması gereken, insanların yaşam haklarına müdahale eden bu çakma din tüccarı hocalara açıktan ve gizliden destekler vererek halkın desteğini hızla kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. bunun bedelini de çok ağır ödeyecek. ülkeye doldurduğu milyonlarca ne olduğu belirsiz göçmenin yaratacağı sosyal sorunlar da cabası!!
asker hain oldu, polis hain oldu, gazeteciler hain oldu, memur hain oldu, ekmek isteyen emekçi işçi hain oldu, okumak isteyen hain oldu, t.c yazısı yazan şanlı Türk bayrağımızı asan sırtına geçiren gösteren gurur duyan bunu anlatan hain oldu bölücü oldu, yeşile ormana sahip çıkan hain oldu, devletin malına satana karşı çıkan sesini yükselten hain oldu. millet görmedi görmezden getirilmeye başladı baskı arttı teröristler sınır kapılarında alkışlarla karşılandı kol kola meyri meyri. zarrablar kutular neler neler!!! birbirine hakaret eden siyasetçiler bile şimdilerde yanyana nasıl bir düzen ?
@ahmetdurna78 O mesleklerdekilerin tümü hain değil, devletine ihanet eden fetöcüler haindir. Bu zoruna gidiyorsa sende de sıkıntı var demektir. Hainin mesleği olmaz. Fetöcülerin tümü haindir...
@69480kimyager FETOYU KİM BESLEDİ ONA CEVAP VER OKYANUS ÖTESİNE KİM SESLENDİ CEVAP VER SENDEN VE BU YOPRUMU YAZDIĞIM İÇİN HERKESTEN ÖZÜR DİLEYECEĞİM
@ahmetdurna78 içteki hainler temizlendi olayları kimlerin yönlendirdiği günışığı gibi ortadayken halen çırpınıyorsunuz...
@cafeci1974 NE İÇİN KİM İÇİN ÇIRPINAYIM BEN? BEN SİYASET YAPMIYORUM MİLLİYETÇİLİK YAPIYORUM DÜZEN DOĞRU DEĞİL YANLIŞLARI SÖYLEMEK SUÇMU? KİM FETOYA OKYANUS ÖTESİNE SESLENDİ BİTSİN BU HASRET DEDİ. BEN DEMEDİM SAYIN ARKADAŞIM
Millet uyaniyor. Gercekleri goruyor Akp politikalari artik iflas etmistir. IYI seyler olacak.
@superilker Özlemin nedir? Beyaz Saray garsonu gibi ABD başkanı Bill Clintonun karşısında el pençe divan duran bir başbakan mı? ABD nin tak diye emredip, şak diye yerine getirdiği mason bir cumhurbaşkanı mı?
@nafiyesugec o beyaz saray garsonu gibi dediğin insan şak diye incirliği kapatmıştır... liderin meydanlarda eyyy amerika diye bağırıp sizin gibileri kandırırken incirlik ve diger üsler hala açık... buna ne diyorsun ?
@nafiyesugec Tespitim doğruymuş, doğru yere parmak basmışım. Cuk oturmuş.
@nafiyesugec Doğru yere parmak basmışım. Milletin özlemi ve hayali anlaşıldı. Doğru tespit, cuk oturdu.
ekonomiden bahsedin biraz elestiri yaparken. saglikta devrim yaptık diyorlar.her ay 40p tl ssk ödüyorum ama hastaneye gittiğimde en kötü 20 tl ödüyorum.basit bir antibiyotik olsa bile.suriyeli yanimdan ilaçların tümünü vir lira odemeden alıyor. Ensarlik yapmak istiyorsa kendi kulļiyesinde yapsın ensarligini benim cebimden değil
@yarasa47 onlar kutsal necıp bız kefere:D
Allah affetsin reisi sanki bozkurt işareti yaparken gördüm. Koltuk sevdası insanlara daha ne yaptırmazki.
yalancının, algı yapma yalan haber yapma. aç tavuk kendini darı ambarında görür. reis le sonuna kadar. kudurun memleket düşmanları.
Bir kaç yıl öncesine kadar akp ve fetullah düşmanı azılı ülkücü idim... Şimdi akp duruyu bulduysa niye desteklemeyim!! Adamlar terör ve Türk luk düşmanlarıyla savaşmak la kalmıyor şuan abd emperyalizmininde en büyük düşmanlığını yapıyor...
@kalpakli gorunuşe aldanma yıne cancığer ler ulke bolme peşındeler çaktırmadan
@kalpakli-- türklüğün en büyük düşmanı erdoğandır, kendisi değilmiydi biz milliyetçiliği türklüğü ayaklar altına aldık diyen, ne çabuk unuttunuz balık hafızası bile sizden daha iyidir.
MEHAPE Ak Parti'ye en büyük zararı verecektir. syn Bahçeli 50 yıllık Davayı ve partiyi bitirdi şimdi sıra Ak Parti de???? Ak Partililernn yerinde olsam Syn Bahçeli ile çay bile içmezdim.
@akdeniz4851 çıkar ıçın
@akdeniz4851 çay değil kahve içerim sayın bahçeli ile devlet adamı mesele iktidar değil vatan vatan
o yürüyen bayanların daha doğrusu bayan musveddelerinin taşıdığı pankartları normal bayanlar taşıyamaz. utanır,haya eder merak eden google dan baksın bu bayanlar kimmiş sorgulasın
@suleymangencer hacı hoca dedığın kadın ve erkek de sapık ve sabılerle olan dıncı gecınenler e ne dersın
sennın gıbılerde erkek guya musfede sızsınız ıktıdarsızlar
mynet bende hangi gazete diye baktım da ciddiye alınacak bir gazete değilmiş manşetinde sanki hürriyet gibi gazetelerden alıntı haber yapılmış gibi abartılmış yahu mynet kendini o basit gazeteler seviyesine düşürme ufak gel kararmış muhalefet cephesine savrulma kendine yazık etme ....
din tüccarlıgı yapacaksın.dini cemaatlere teslim edecen çıkarın için diyanetede sus diyeceksin.zinayı serbest edecek,domuz etini serbest edecek,tarımı çifçiyi esnafı bitirecek, yanlışını söylediginde ya içerdesin yada işine son vereceksin.yada ananıda al git diyecen, ogluna çürük alacan. garipin çocugunu ölüme gönderecen. taş ustunde taş koymayacaksın. satacaksın. ve yuzyirmi milyar dolar borçtan hukumeti teslim alacan., iç dış borçu bir trilyon dolara çıkaracaksın..oymu veriyim.söyleyin oy mu veriyim.bunlar makarnacı sayısını artırdılar.onlardan alırlar oyu. ben vermem.verirsem elim kurusun
iki tane makarna fabrikası kursalar iktidara gene gelirler,eleştirmenin suç sayıldığı cennet ülkemde bakalım işin sonu nereye varacak
Bu düzen böyle gitmemeli
çok güzel yazmışsın ama oyum akp ye.
ABD dezenformasyonu tam gaz çalışıyor. Suriye topraklarında yürüttüğümüz şu operasyonların, önümüzdeki 100 yıl için ne kadar hayati öneme sahip olduğunu kavrayamayanlar, Kuvay-i İnzibatiye zihinlilerdir, Sevr'e imza atan Damat Ferit zihniyetindekilerdir. Siz dua edin başımızda eski başbakanlar, cumhurbaşkanları yoktu. Yoksa elimizde kalacak olan son toprak parçalarında Çankırı'yı başkent yapmak zorunda kalacaktık. Kendi çıkarınız ne zamandan beri ülke geleceğinin önüne geçti?
@nafiyesugec helal kardeşim çok net belirlemişsin , tebrik ederim.
ülkeyi batırdılar kardeşim ülke varlıklarını özelleştirdiler bide milli gelir bu kadar şu kadar palavraları atıyorlar ??(|'?(
Yazinin sonu guzel ve net akp dindar degil dini secim ve gecim kapisi yapmis bakara makara yapanlardan ve asgari ucretli trollerden olusuyor
bu kadar önemli bir seçim varken devlete şeker fabrikalarını sattıran bürokratlar kim pancar şekerini üretmeyip abd de yasaklanan kimyasal şeker fabrikalarını türkiyede amerikalılara kurduran bürokratlar kim şeker pancarını durdurdurmak özelleştirmek ucuz olan kimyasal şekerlerin piyasayı tekel yapması demek marketlerde her yerde millet akın akın yok oramda bu çıktı buramda bu çıktı yazık bu millete
ensar muhacır agırlamakla olmaz eyy akaplıler hadı kızlarınızı surıyelı delıkanlılarlan afganlılarlan ıraklılarlan evlendırın ummetın parcalanamaz bı butun oldugunu kanıtlayın:D kı bu soledıklerım olacak o zaman bn szın arapseverlıgınızı ummetınızı gorecem vereceksınız kızlarınızı arap onlar kutsal necıp peygamber soyundan bız turkler kefere :D
akape, çöplüğü atılması gereken, insanların yaşam haklarına müdahale eden bu çakma din tüccarı hocalara açıktan ve gizliden destekler vererek halkın desteğini hızla kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. bunun bedelini de çok ağır ödeyecek. akape de 3 aydır anket sonuçları değerlendirilmiyor çünkü ağaları yasakladı. yine güneşi balçıkla sıvamaya devam ediyorlar ama faydası yok artık. kendi ülkesinde iç barışı sağlayamayan, insanları ayrıştıran, bölüştüren ve en büyük sermayesi yalan, öz kaynakları satmak ve zengini korumak olan ileri görüşsüz zihniyet, acı yenilgileri mutlaka tadacak.Allah büyük
@ersan.tuncer Bak gerçek yazıyorum ben akp oy vermedim ve değilim fakat bu yorumunla bir çöp olduğunu bil ilk çöpe atılacak sensin
Sayın Cumhurbaşkanım son günlerde bazı kişilerin sözleri üzerine 'Dinde Güncelleme' konusunu gündeme getirdiniz. Benim bu konuda acizane zatı-alilerinize bir tavsiyem olacak. Nasıl derseniz 'Tenezül edipte cenaze namazına dahi katılmadığınız Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk Hoca'nın mezarını ziyaret ederek bir 'Fatiha' okumanız dinimizdeki 'En Büyük Güncelleme' olacaktır.' Kendisine bu dünyada en çok kimden çektiniz diye sorulduğunda en çok Fettullahtan çektiğini söyledi ve şunu ekledi 'Ama bana yaptıklarını çekmeden ölmiyecek' dedi. (Sayın Saba Tümer'in programları.) Saygılarımla.
Bunlar gerçekten İYİ yalancı oldular. Demek ki içlerinde varmış...
Sandikta gorusuruz
Yorumlardan anlaşıldığı üzere Akkurt Troller pazar mesaisini kapmak için yarışa girmiş.
kesin sabah ruyasinda gormustur
Adam aleni fetoyu övmüş, sonra bunlar ülkücüyüm diye ortaya çıkıyor , ulusal kanalda program yapıyor, chp ile ittifak arıyor , güneydoğu seçmenini etkilemek için ben diyarbakırlıyım diyor , birde burdan çıkıp bazı andavallar halen ülkücülük naraları atıp bunları destekliyor , mhp de ne kadar safra varsa temizlendi , bu millete yaptığınız en büyük iyilik bu partiyi kurmanız oldu aynı safra kesesi gibisiniz ....
@cafeci1974 bu yalanları yutmaz artık millet. kaçacak delik arayın 2019 da.
nefi_2017 dediği gibi hayala devam seçimlerde uyanırsınız gezizekalılar. ;)
Ensar Vakfı denilince aklınıza ne geliyor? Benim aklıma hemen İHLAS GURUBU, İHLAS FİNANS ve ENVER ÖREN geliveriyor .. 1999 ve 2000 yıllarında BATTIM deyip te 60.000 mudisini 2 milyar dolara yakın dolandıran .. ve bunlara yardım eden AKP gurubu .... Enver Ören öldü gitti, gerideki evladı da paraları HİÇ ederek saltanat sürmekte, ve bu hükümet te onlara tüm kolaylıkları sunarak dolandırıcıklarına ortak olmakta ... Düşmez kalkmaz bir tek Allah .... Dilerim en kısa sürede gerekli ilahi adalet cezasını göreceklerdir. ...
Akp günden güne eriyor koyu akp liler var cevremde iyi parti veya saadet diyor artık insanlar uyandı
AKP nin gittikçe oy kaybettiğini gördüğü için AKP OAHL i devam ettiriyor.AKP millete KENTSEL DÖNÜŞÜMDE ÖYLE ZARAR VERDİKİ işte bu yaşanılanlar milleti uyandırıyor. AKP AFRİN ve OHAL ile kumar oynadı ve KAYBETTİ. AFRİNDE ZAFER MEHMETÇİĞİNDİR SURİYE de HEZİMET AKP nindir. Hani B.ESAD şu kadar gün de gidecekti B.ESAD a bakın kalıyor,RTE ise TIPIIIIŞ TIPIŞ kaçmanın yollarını yapıyooor.
@ilhansafa .TRT ÇOCUK KUŞAĞINI FAZLA İZLEME...ANLADIN..TIPIŞ FALAN...BAHSETTİĞİN EKMEK YEDİĞİN ÜLKENİN C.BAŞKANI...BU HABERİ HAZIRLAYAN KİŞİ YADA KİŞİLER SADECE YOKLAMA PEŞİNDE...MERAK ETME AKP KAZANINCA İLK ÖNCE HABERCİLER GİDİYO EL ÖPMEYE....AMA HEPSİ,HERBİRİ KAYDEDİLİYOR...YORUMLARDA...
AB yasalarına uyalım diye çıkarılan kanunlarla memleket bu hale geldi. Hangi parti olsaydı bu kanunları çıkarmaya zorlanacaktı. Bunda AKP"nin suçu % kac?
bu bahçeliye güven olmaz adam resmen kendi koltuğunu düşünüyor partiyi paramparça etti.
Halk uyanıyor akp bitiyor
Akp eriyor
HANGİ YÜRÜYÜŞTEN BAHSEDİYORSUN ŞU ELLERİNDE VİBRATÖR, BÜYÜK Y..RAK İSTİYORUZ DİYE BAĞIRANLARDANMI BAHSEDİYORSUNUZ
Ya milet bakın k troylar iyi para alıyorlar artık desteksiz atıyorlar ;))))))
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