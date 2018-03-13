Arslan Bulut yazdı: Erdoğan bu hataları neden yapıyor?

Yeniçağ gazetesi yazarı Arslan Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bindiği dalı kestiğini iddia ettiği yazısında dikkat çeken tespitlerde bulundu. İşte ses getirecek o yazı; "Tayyip Erdoğan, bindiği dalı kesiyor! Şeker fabrikalarını satmaya kalkışmak, sadece pancar üreticisinin ve bu fabrikalarda çalışanların değil, bütün Türkiye'nin aleyhinedir! Hayvancılığı ve tütün üretimini büyük ölçüde yok ettikleri gibi şimdi küresel şirketlerin çıkarlarını korumak için "atanan" Amerikan başkanlarının taleplerini yerine getiriyorlar. (Amerikan başkanlarını önce şirketler seçer, sonra halkın onayı sağlanır.) Meral Akşener, şeker fabrikalarını satma kararının, Tillerson ile yapılan ve kayıt tutulmayan görüşmede alındığını iddia ediyor. Tayyip Erdoğan, bu konuda tek kelimelik bir açıklama yapmadı. Kararın arkasında duramıyor, bakanlarını veya parti yetkililerini konuşturuyor! Bu ülkede Tayyip Erdoğan'ın izni olmadan herhangi bir devlet malı satılabilir mi?" Global hırsız istemiyoruz!"Taksiciler ile İnternet üzerinden lüks araç çağırma sistemi UBER arasındaki gerilim büyüyor. Konuyla ilgili bir davayı takip etmek için Çağlayan adliyesine gelen taksiciler burada pankartlar açarak eylem yaptı. Pankartlardan biri "Global hırsız istemiyoruz" şeklindeydi.

UBER sistemin arkasında yabancı bir şirket var... Peki ama haksızlığı bir Türk şirketi yapmış olsaydı, yerli hırsıza eyvallah mı denilecekti. Her neyse, artık taksiciliği de yabancılar mı yapacak? Bütün işler, yabancı tekellere devrediliyor. Bunun neresi millî ve yerli? 36 bin yardımcı doçente tenzili rütbe! Tayyip Erdoğan, bir süre önce "yardımcı doçentliği kaldıracağız" dedi. 36 bin yardımcı doçent, "doktora öğretim üyesi" oldu. Yani 36 bin kişinin rütbesi düşürüldü! Bunların içinden sadece iktidara yakın olanlar, doçentliğe yükseltildi! Maksat da buydu herhalde. Üstelik geçmiş yıllarda FETÖ'nün çaldığı sorularla hazırlanarak yabancı dil sınavından yüksek not alanlar, doçent ve profesör olmuştu. Sınavdan geçer not alması gerekenlere ise düşük notlar verilmişti. Yani akademisyen dünyasında da bir yığın haksızlık, adaletsizlik var. Bunları telafi etmek varken, niçin yine aynı yollara başvuruluyor? Bunun neresi millî ve yerli? Ege'deki Türk adaları niçin korunmadı? Ünlü 6. Filo, yine gündemde. Rum yönetimi, sondaj için Doğu Akdeniz'e ExxonMobil'i davet etti. Daha önce İtalyanlar gelmiş, Türk deniz kuvvetleri tarafından kovalanmıştı. ExxonMobil ise yalnız gelmedi, 6. Filo'yu da peşine taktı öyle geldi.