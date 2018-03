Arslan, Öz Toprak-İş Sendikası Genel Kurulu’na katıldı

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ’e bağlı Öz Toprak-İş Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu’na katıldı.

HAK-İŞ Genel Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Özben, HAK-İŞ’e bağlı sendikaların genel başkanları, Öz Toprak-İş Sendikası yönetim kurulu ve üyeleri katıldı.

Öz Toprak-İş Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu Divanı HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız başkanlığında oluşturuldu. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Öz Toprak-İş Sendikasının 2. Olağan Genel Kurulunun hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

“HAK-İŞ, bu toprakların yerli ve milli bir örgütüdür”

2014 yılında kurulan ve hızlı bir şekilde kendi işkolunda örgütlenerek toplu sözleşme yetkisini alan Öz Toprak-İş Sendikası’nın 5. yılına girdiğini hatırlatan Arslan, HAK-İŞ isminin anlamını şöyle açıkladı:

“HAK-İŞ bir anlam, bir değer, bir kimlik ifade ediyor. Hak demek adalet demektir. Biz adaleti savunuyoruz. HAK-İŞ, bu toprakların yerli ve milli bir örgütüdür. HAK-İŞ olarak medeniyetimizin, tarihimizin ve kültürümüzün bize sağladığı bütün müktesebat, bütün kazanımlar HAK-İŞ’in de kazanımıdır. Bin yıldır bu topraklarda yaşayan bu milletin çocuklarının tarihi, inancı, kültürü, değerleri her şeyi HAK-İŞ’in değerleridir. O yüzden biz HAK-İŞ olarak kendimizi sizden ayrı görmüyoruz.”

“Birbirimizin rakibi değil, sosyal ortağıyız”

Sendikal hareket olarak işletmeleri kendi gelecekleri ve ekmek kapıları görerek onların sorunlarının çözümünde yeni bir anlayışa girilmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, “Biz bu anlayışın adına sosyal diyalog diyoruz. Birlikte çalışma diyoruz. Biz birbirimizin rakibi değil, sosyal ortağıyız. Örgütlü olduğumuz işletmelerin zora gittiği noktalarda tepkisiz kalarak bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Biz de işletmelere destek olmak için gayret göstermeliyiz” şeklinde konuştu.

“Sendikalaşma yükseldiği zamanlar bütün sorunlar azalacaktır”

Sendikaların işletmelere rakip olmadığını söyleyen Arslan, “İşletmelerin sendikacılıktan korkmalarını önlememiz gerekiyor. Ne kadar çok örgütlenirsek haksız rekabet o kadar azalacak, iş kazaları azalacak, ölümlü iş kazaları, meslek hastalıkları azalacaktır. Sendikalaşma yükseldiği zamanlar bütün sorunlar azalacaktır. Ekmeğimizi büyütmek için, sağlıklı bir iş yaşamı için sendikaya ihtiyacımız var. Geleceğimiz için, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için sendikaya ihtiyacımız var” ifadelerine yer verdi.

İşverenlere çağrıda bulunan Arslan, “Buradan bütün işverenlere çağrıda bulunuyorum. Bizden korkmayın. Biz bu ülkenin mağdurları ve mazlumlarıyız. Biz bu ülkenin sadece vatandaşlık görevini hakkıyla yerine getirmek ve işyerlerinde insanca çalışarak insanca kazanmak istiyoruz. Bizim istediğimiz budur. O yüzden bizden korkmanıza ve endişe duymanıza gerek yok. Biz bu ülkeyi seviyoruz. Bu ülkenin geleceğinde sizin kadar sorumluluk sahibiyiz” diye konuştu.

“HAK-İŞ, 20 iş kolunda sendikalarını kurmuş ve örgütlü hale gelmiştir”

Genel kurulda konuşan Divan Başkanı HAK-İŞ Genel Sekreteri Dr. Osman Yıldız, “HAK-İŞ, 20 iş kolunda sendikalarını kurmuş ve bu işkollarının tamamında örgütlü hale gelmiştir. Bugün itibariyle Türkiye’deki bütün emekçileri davet edebileceğimiz, bütün emekçilerle birlikte mücadele edebileceğimiz büyük bir HAK-İŞ ailesi bulunmaktadır. Bu başarıda bütün HAK-İŞ ailesinin payı vardır” dedi.

Toprak iş kolunda kurulan Öz Toprak-İş Sendikasının kuruluşuna Metin Özben’in öncülük ettiğini belirten Yıldız, “Metin Özben Bey Öz Toprak-İş Sendikamızın kuruluşuna öncülük ederek konfederasyonumuza böyle bir sendika kazandırmış oldular. Metin Bey’e ve sendikamıza bu başarılarından ve mücadelelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Sıradanlık, HAK-İŞ için hiçbir zaman geçerli bir kavram değildir. Biz her zaman özgün olmayı, gerçekçi olmayı, yenilikçi olmayı, samimi olmayı, güvenilir olmayı ve şeffaf olmayı içselleştiren bir konfederasyon olduk. Sosyal diyaloğa inanan ve onu gerçekleştiren bir konfederasyon olduk. Hep yenilikleri ortaya koyduk ve bunları da başardık. Genel başkanımızın liderliğinde dik durmayı her zaman başarıyla ortaya koyan bir konfederasyon olduk. Gerek ülke gündemindeki konularda, gerek demokrasimizi ilgilendiren konularda, gerekse çalışma hayatı konularında biz her zaman olmazları başardık. Taşeron sorunun çözümü bunun en açık örneğidir” şeklinde konuştu.

“Gayemiz ücret sendikacılığı değil, sosyal sendikacılıktır”

Genel kurulda konuşan Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Özben, “Bizim iş kolumuz ağır ve tehlikeli bir işkoludur. Bu işkolunda sendikacılık yapmak çok zor ve çok çalışma istemektedir. İşkolumuz, iş kazası ve meslek hastalıklarının çok olduğu bir işkoludur. Biz sendika olarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını nasıl azaltabiliriz, bu konuda ne gibi tedbirler alabiliriz, işçi sağlığı ve güvenliğini nasıl sağlayabiliriz konularında çalışmalar yapmaktayız. Bizim gayemiz ücret sendikacılığı değil, sosyal sendikacılıktır. Yani işçinin sağlıklı iş ortamının sağlanması, üretimin arttırılması, refahın arttırılması gibi önemli amaçlarımız var” ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarının ardından seçimlere geçildi. Seçim sonucunda Metin Özben yeniden Öz Toprak-İş Sendikası Genel Başkanı olarak seçildi.