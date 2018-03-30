Arslan, tüm üyeleri oy kullanmaya davet etti

2017 yılının Eylül ayında yapılması planlanan fakat daha sonra 2018 yılının Nisan ayına ertelenen Oda ve Borsa seçimleri için 1 Nisan 2018 tarihine gün alan Nazilli Ticaret Odası seçimleri için Başkan Nuri Arslan, seçmen vasfı bulunan bütün üyeleri oy kullanmaya davet etti.
1 Nisan’da söz üyelerin
Seçilme vasfı ile seçime katılacak bütün adayların gayesinin Nazilli ve çevresine hizmet etmek olduğunu belirten Nazilli Ticaret Odası Başkanı Arslan, bu vesile ile yapılacak seçimde yeterliliği bulunan bütün adayların oy kullanarak seçimlere katılım sağlamasını istedi. Arslan, yeni hizmet binasında 09:00 - 17:00 saatleri arasında yapılacak olan seçimler için 1 Nisan’da söz hakkının üyelere geçtiğini sözlerine ekledi.
Oy kullanma kriterleri
Nazilli Ticaret Odası seçimlerinde oy kullanabilmek için en az 2 yıldır faal üye olmak gerekiyor. Şirket ve kooperatif yetkilileri Nazilli Ticaret Odasından ücretsiz alabilecekleri yetki belgesi ile ya da münferiden imza yetkilisi temsilciler imza sirkülerinin aslını ibraz ederek de oy kullanabilecekler. Şahıs işletmeleri için nüfus cüzdanı ile gelmelerinin yeterli olduğunu belirten yetkililer, seçimde oy kullanmak isteyen üyelerin yetki belgelerini seçim gününden önce kurumdan temin etmelerinin oy verme işlemini hızlandıracağını belirtti.
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