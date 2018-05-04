Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, terörle mücadelede büyük başarı yakaladıklarını belirterek "Her türlü hizmeti bu topraklara taşımaya devam edeceğiz. Artık bu topraklarda teröristin esamesi okunmayacak, onlar bir daha sizi rahatsız edemeyecekler." dedi.

Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Mustafa Ilıcalı, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile AK Parti Karayazı İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada partililere hitap eden Akdağ, ellerinde silahlarla ülkeyi bölmeye çalışan teröristlerin insanlar üzerinde çok kötü baskı yaptığını söyledi.

PKK, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin proje örgütler olduğunu ifade eden Akdağ, şöyle konuştu:

"Bunlar bizim kardeşliğimizi yok etmek, huzurumuzu ortadan kaldırmak, Türkiye'nin kalkınmasına mani olmak için ortaya konmuş örgütlerdir. Bu örgütler ne Kürt'e ne Türk'e ne Arap'a hizmet eder. Bu örgütlerin hizmet ettiği yerler bellidir. Uluslararası birtakım kötü niyetli güçler, bu terör örgütlerini maşa gibi kullandılar ama Allah'a şükürler olsun Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşuyla artık Türkiye’de bu meseleyi halletmiş durumdayız. Bir daha bu topraklarda terörün insanımıza baskı yapmasına asla müsaade etmeyeceğiz."