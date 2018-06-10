İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Şimdi tam anlamıyla sosyal bir devlet var. AK Parti, bütün alanlarda çok büyük hizmetler yaptı fakat hizmetlerin en büyüğü sizleri daha rahat ettirebilmek için Sosyal Politikalarda yaptığımız dönüşümdür. Sizlere çok büyük ve güçlü bir Türkiye getirdik. Hak, özgürlük ve demokrasimiz anlamında da artık çok daha güçlü bir Türkiye var." dedi. Kaya, seçim çalışmaları kapsamında, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanlığı'nı ve Güvercintepe'de yaşayan Ramazan ve Faike Pamuk çiftini ziyaret etti. Buradan AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'na geçen Kaya, Silivri Meydanı'nda bulunan MHP ve AK Parti seçim noktasını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Kaya, Silivri Meydanı'nda gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinin ardından Kars Kağızmanlı Necmettin ve Esmer Aksu çiftini evinde ziyaret etti. Başakşehir'de, Adıyamanlı Sulubey ailesine ziyarette bulunan Bakan Kaya, Osman ve Leyla Sulubey çiftinin yeni doğan torunlarına isim koyarak, "Osman Bey ve Leyla Hanım'ın torunlarına isim koymak da bize nasip oldu. Çocuğumuzun adı Recep Tayyip olsun. Rabbim sayın Cumhurbaşkanımız gibi ülkesine hizmet etmeyi nasip etsin." diye konuştu.

- "Şartlı eğitim desteği veriyoruz, çocuklar okusun diye" Evin gelini Neriman Aksu ile görüşen Bakan Kaya, "Şimdi tam anlamıyla sosyal bir devlet var. AK Parti, bütün alanlarda çok büyük hizmetler yaptı fakat hizmetlerin en büyüğü sizleri daha rahat ettirebilmek için Sosyal Politikalarda yaptığımız dönüşümdür. Sizlere çok büyük ve güçlü bir Türkiye getirdik. Hak, özgürlük ve demokrasimiz anlamında da artık çok daha güçlü bir Türkiye var." diye konuştu. Bakan Kaya, günümüz Türkiye'sinde kız çocuklarının okullaşma oranını üçe katlamış bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizden önce kızları başörtülü-başı açık diye ayırıyorlardı. Bugün, tam 2,5 milyon kadına, çocuk başına şartlı eğitim desteği veriyoruz, çocuklar okusun diye. Erkeklere vermiyoruz, neden biliyor musunuz? Sigara alırlar diye çünkü erkeklere farklı destekler elbette var ama özellikle okul yardımını, özellikle annelere veriyoruz. Yine şartlı sağlık yardımını özellikle annelere veriyoruz çünkü istiyoruz ki anne, çocuğunun eğitimini en iyi şekilde sağlasın. Anne, çocuğunu düzenli olarak doktora götürsün. Bizim sağlık hizmetlerimiz, tamamen ücretsiz ama ola ki o kadın yolda gidip gelirken çocuğunu götüremeyecek veya yol parasını eksikse diye, şartlı sağlık yardımı veriyoruz. Düzenli olarak aşılarını yaptıran, düzenli olarak sağlık takiplerini yaptıran annelere, gebelere, hamile kadınlara destek çıkıyoruz. Ne için? Çünkü dokuz ay boyunca gitsin ve sağlık takibini yaptırsın diye. Devlet her zaman kadının yanında."