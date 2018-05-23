Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bütün sulama birliklerine, DSİ’den ve 8 tanesi de diğer kurumlardan olmak üzere başkan tayin ettik. Artık DSİ’nin yönetiminde. Bu müjdeyi size duyuruyorum, artık DSİ çiftçilerin emrinde, çiftçilerin hizmetkarı. DSİ’nin kapısında 'Devlet Su İşleri çiftçilerin hizmetkarıdır' diye yazacak." dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere Aksaray'a gelen Eroğlu, Aksaray Valiliği'ni ziyaret ederek, şeref defterini imzaladı. Vali Aykut Pekmez ile bir süre görüşen Eroğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, kenti geçen yıl ziyaretinde 48 yatırımın müjdesi verdiğini, bunlardan 40’ının tamamlanmış durumda olduğunu belirtti. Aksaray'a hizmet etmeyi ibadet olarak gördüğünü anlatan Eroğlu, "Aksaray'a heybemiz dolu olarak geldik. 51 milyon liralık, hem DSİ'nin hem de Orman Genel Müdürlüğümüzün yatırımlarının temelini bugün atacağız. Buraya gelirken bütün yatırımcı genel müdürlüklerimizle birlikte geldik. Çünkü Aksaray çok önemli. Aksaray, üreten, çalışkan insanlar diyarı." diye konuştu.

Kentin öncelikle içme suyu problemi üzerinde durduklarını ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini anlatan Eroğlu, yatırımlar için ayrılan ödeneğin eksik geldiğini, bunun için Aksaray'a 26 milyon liralık ödenek aktaracaklarını bildirdi. Eroğlu, hem kendi bakanlığı hem de diğer bakanlıkların özveriyle çalışarak, kente kazandırdıklarına ilişkin bilgi verdi. Geçen ay tarlaların toplulaştırılmasına ilişkin bir kanun tasarısı hazırlandığını hatırlatan Eroğlu, şöyle devam etti: "Tarla içi sulama hizmetleri ve sulama birliklerinin tamamen sevk ve idaresi DSİ’ye verildi. Şu anda DSİ bu konuda hemen bir yapılanma yaptı. Burada açıklama yapıyorum. Pazartesi günü de bütün sulama birliklerine, DSİ’den ve 8 tanesi de diğer kurumlardan olmak üzere başkan tayin ettik. Artık DSİ’nin yönetiminde. Bu müjdeyi size duyuruyorum; artık DSİ çiftçilerin emrinde, çiftçilerin hizmetkarı. DSİ’nin kapısında 'Devlet Su İşleri çiftçilerin hizmetkarıdır' diye yazacak." - "DSİ çiftçilerin dostudur, hasmı değil hısmıdır" Eroğlu, toplulaştırma konusunun kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: