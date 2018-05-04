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"Artık imam hatibin bir manası var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 12:43 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: - "Türkiye genelinde 2 bin 750 imam hatip ortaokulumuzda 713 bin 561 öğrencimiz, 38 bin 202 öğretmenimiz de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Bin 539 Anadolu imam hatip lisesinde 645 bin 305 öğrencimiz ve 42 bin 775 öğretmenimizle eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. İstanbul'da da 249 imam hatip ortaokulu, 161 bin 510 öğrencimiz, 183 Anadolu imam hatip lisemizde 96 bin 815 öğrencimiz var. Artık imam hatibin bir manası var. Muhtemelen bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkısı olmuştur. Birçok değerli devlet ve bilim adamı yetişti. Buradan yetişene milletimizin kafasında farklı bir tasavvur var. O tasavvur da ilave bir sorumluluk yüklüyor bizlere" - "15 yaş üzeri okuma yazma bilenlerin oranı 2002'de yüzde 85,1'di. Yani her 100 kişiden 15 kişi okuma yazma bilmezdi. Şimdi bunun oranı, her 100 kişiden 96'sı okuma yazma bilir, her 100 kişiden 4'ü okuma yazma bilmez şeklinde. Yaklaşık 4 kat azaldı diyebiliriz. Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendinin himayelerinde okuma yazma seferberliği başlattık. İnşallah iyi bir mesafe aldık. Allah nasip ederse yıl sonunda okuma yazma bilme oranını hemen hemen yüzde 100'e çıkartacağız, yüzde 99'u geçeceğiz. Bunların içerisinde eğitim alamayacak durumda olanlar da olabilir"

İSTANBUL (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye genelinde 2 bin 750 imam hatip ortaokulunda 713 bin 561 öğrencinin, 38 bin 202 öğretmenin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, "Bin 539 Anadolu imam hatip lisesinde 645 bin 305 öğrencimiz ve 42 bin 775 öğretmenimizle eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. İstanbul'da da 249 imam hatip ortaokulu, 161 bin 510 öğrencimiz, 183 Anadolu imam hatip lisemizde 96 bin 815 öğrencimiz var. Artık imam hatibin bir manası var. Muhtemelen bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkısı olmuştur. Birçok değerli devlet ve bilim adamı yetişti. Buradan yetişene milletimizin kafasında farklı bir tasavvur var. O tasavvur da ilave bir sorumluluk yüklüyor bizlere." dedi.

Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "İstanbul Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürleri Çalışma Toplantısı"ndaki konuşmasında, toplantıların imam hatip okullarının eğitim ve öğretim faaliyetlerini değerlendirmek ve bakanlığın merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı arasındaki uyumu, koordinasyonu sağlaması açısından önem taşıdığını söyledi.

Eğitimin her alanında 2002'ye göre büyük mesafe alındığını kaydeden Yılmaz, şöyle devam etti:

"Her okulumuzun olduğu gibi imam hatip okullarının da eğitim sorunlarını hep beraber çözdük. Türkiye genelinde 2 bin 750 imam hatip ortaokulumuzda 713 bin 561 öğrencimiz, 38 bin 202 öğretmenimiz de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor. Bin 539 Anadolu imam hatip lisesinde 645 bin 305 öğrencimiz ve 42 bin 775 öğretmenimizle eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütüyoruz. İstanbul'da da 249 imam hatip ortaokulu, 161 bin 510 öğrencimiz, 183 Anadolu imam hatip lisemizde 96 bin 815 öğrencimiz var. Artık imam hatibin bir manası var. Muhtemelen bunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da katkısı olmuştur. Birçok değerli devlet ve bilim adamı yetişti. Buradan yetişene milletimizin kafasında farklı bir tasavvur var. O tasavvur da ilave bir sorumluluk yüklüyor bizlere. 'Buradan yetişenler milli ve manevi değerlerine bağlı; ülkesini, vatanını sever, milleti için çalışır, iki günü birbirine eşit olsa ziyandayız diye düşünür ve bu anlayışla da kendisini başarılı kılmak için çalışır.' Bundan sonra da inşallah buradan yetişen öğrencilerimiz, yine ülkemizin yarınını emanet ettiğimizde hiç arkamızda bir kaygı duymadan yola devam edeceğimiz gençler çıkacaktır."

Yılmaz, öğretim programı çeşitliğine gidilen imam hatip okullarında, fen lisesi seviyesinde eğitimin, güzel sanatlar eğitiminin ve çok iyi yabancı dil eğitiminin mümkün olduğunu anlattı.

- "Bazı alanlarda 80 yılda yapılanlardan çok daha fazlasını yaptık"

Türkiye'nin, beşeri sermayesini kendisine güç olarak dönüştürmeyi başarmış ender ülkelerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Daha büyük hedeflerimiz var. Herkesin evinin barkının, işinin aşının olmasını istiyoruz. Bunun için de kaliteli eğitim, olmazsa olmaz. Fırsat eşitliğinde, okullaşma oranlarının artırılmasında, eğitime katılma süresinde, derslik başına düşen öğrenci sayısında, öğretmen başına düşen öğrenci sayısında, müfredatın güncellenmesinde, eğitimde teknolojinin yaygınlaştırılmasında ne söylenildiyse bir adım ilerisine geçildi. Bugün 65 binden fazla okulumuzda, 1 milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyona yakın öğrencimize eğitim veriyoruz. Eğer eğitimin altyapısı tamamlanmasaydı, hiç kimse eğitimde kaliteden konuşulamazdı. Eğitim alanında, bazı alanlarda 80 yılda yapılanlara denk hizmet getirdik, bazı alanlarda 80 yılda yapılanlardan çok daha fazlasını yaptık." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2002'den bu yana eğitim alanında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verirken, şunları söyledi:

"15 yaş üzeri okuma yazma bilenlerin oranı 2002'de yüzde 85,1'di. Bu, yüzde 14,9'u okuma yazma bilmez demek, yani her 100 kişiden 15 kişi okuma yazma bilmezdi. Şimdi bunun oranı, her 100 kişiden 96'sı okuma yazma bilir, her 100 kişiden 4'ü okuma yazma bilmez diyebiliriz. 2002'de 15'ti, şimdi 4'e düştü. Yaklaşık 4 kat azaldı diyebiliriz. TÜİK'e göre okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın sayısı 2 milyon 400 bin. İnanıyoruz ki gerçek sayı bunun da aşağısında. Cumhurbaşkanımız ve Muhterem Hanımefendinin himayelerinde okuma yazma seferberliği başlattık. İnşallah iyi bir mesafe aldık. Allah nasip ederse yıl sonunda okuma yazma bilme oranını hemen hemen yüzde 100'e çıkartacağız, yüzde 99'u geçeceğiz. Bunların içerisinde eğitim alamayacak durumda olanlar da olabilir. Bu rakamlar onun içerisinde."

Konuşmaların ardından Bakan Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şahin'e, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz tarafından hediye sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
okuma-yazma seferberliği imam hatip ortaokulu milli eğitim bakanı ismet yılmaz

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