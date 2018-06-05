"Artık kuralına göre üreten Maraş dondurması ismini kullanacak"

Maraş dondurması için Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen coğrafi işaret tescil belgesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) düzenlenen törenle KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e teslim edildi.
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, tescil belgesini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve KMTSO Başkanı Serdar Zabun ile birlikte KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e verdi.
Asan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık Maraş dondurmasını kimsenin kendi isteğine göre üretemeyeceğini, imalatçıların Kuruma yapılan başvuru evrakında yer alan koşulları ve standartları sağlamak zorunda olduğunu söyledi.
Asan, "Piyasada yediğiniz ürünün gerçek Maraş dondurması olduğunu bilerek yiyeceksiniz. O şartları sağlayamayan üreticiler ise bu ismi kullanamayacak." dedi.
Coğrafi işaretlerin ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Asan, "Avrupa Birliği'nde yaklaşık yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma değer yaratılıyor. Türkiyemizde de şu ana kadar 345 coğrafi işaretin tescili tamamlandı. Bunların 10'u Kahramanmaraş'a ait. Bunlardan birisi de belgesini verdiğimiz Maraş dondurmasıdır. Maraş ile ilgili işlemleri devam eden 13 ürün var." diye konuştu.
Roma dondurması ile Maraş dondurmasını kıyaslayan Asan, şunları kaydetti:
"Roma dondurması isim olarak markalaşmış ancak Maraş dondurmasının yanında dondurma dahi denmez. Maraş dondurmasının potansiyeli Roma'dan çok daha fazla. Şu ana kadar tescili olmadığı için piyasada Maraş dondurması üreten de üretmeyen de ya da farklı dondurmalara da Maraş dondurması deniyordu. Artık bundan sonra bu mümkün olmayacak. Artık Maraş dondurmasını gerçekten kurallarına göre üretenler bu ismi kullanabilecek. Bu da kaliteyi getirecek. Kalite bakımından Maraş dondurması ile dünyada yarışabilecek bir başka dondurma olduğunu düşünmüyorum."
Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aroma ile öne çıkıyor.
Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!
CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası
17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Kocaeli'de engelli genç kıza cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakalandılar!
Baba Vanga'nın 2018 için bilinmeyen bir kehaneti ortaya çıktı
HDP'nin adayı seçilirse Türkiye'nin ilk Afrika kökenli milletvekili olacak
Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Öğrencilerin önünde vahşet! Vicdansız öğretmen yavru köpeği çiğ çiğ yem etti!
Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı
Başbakan Yıldırım'dan bedelli askerlik açıklaması
LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum