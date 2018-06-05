HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Artık kuralına göre üreten Maraş dondurması ismini kullanacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 00:06 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan: - "Artık Maraş dondurmasını gerçekten kurallarına göre üretenler bu ismi kullanabilecek. Bu da kaliteyi getirecek"

Maraş dondurması için Türk Patent ve Marka Kurumunca verilen coğrafi işaret tescil belgesi, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) düzenlenen törenle KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e teslim edildi.

Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, tescil belgesini, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve KMTSO Başkanı Serdar Zabun ile birlikte KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz'e verdi.

Asan, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, artık Maraş dondurmasını kimsenin kendi isteğine göre üretemeyeceğini, imalatçıların Kuruma yapılan başvuru evrakında yer alan koşulları ve standartları sağlamak zorunda olduğunu söyledi.

Asan, "Piyasada yediğiniz ürünün gerçek Maraş dondurması olduğunu bilerek yiyeceksiniz. O şartları sağlayamayan üreticiler ise bu ismi kullanamayacak." dedi.

Coğrafi işaretlerin ülke ekonomisi açısından önemine işaret eden Asan, "Avrupa Birliği'nde yaklaşık yıllık 40-50 milyar avroluk bir katma değer yaratılıyor. Türkiyemizde de şu ana kadar 345 coğrafi işaretin tescili tamamlandı. Bunların 10'u Kahramanmaraş'a ait. Bunlardan birisi de belgesini verdiğimiz Maraş dondurmasıdır. Maraş ile ilgili işlemleri devam eden 13 ürün var." diye konuştu.

Roma dondurması ile Maraş dondurmasını kıyaslayan Asan, şunları kaydetti:

"Roma dondurması isim olarak markalaşmış ancak Maraş dondurmasının yanında dondurma dahi denmez. Maraş dondurmasının potansiyeli Roma'dan çok daha fazla. Şu ana kadar tescili olmadığı için piyasada Maraş dondurması üreten de üretmeyen de ya da farklı dondurmalara da Maraş dondurması deniyordu. Artık bundan sonra bu mümkün olmayacak. Artık Maraş dondurmasını gerçekten kurallarına göre üretenler bu ismi kullanabilecek. Bu da kaliteyi getirecek. Kalite bakımından Maraş dondurması ile dünyada yarışabilecek bir başka dondurma olduğunu düşünmüyorum."

Türk tatlı kültüründe önemli bir yeri olan Maraş dondurması, üretiminde kullanılan keçi sütü ile salebin oluşturduğu farklı tat ve aroma ile öne çıkıyor.

PARTNER'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!'Biraz zekanızı kullanın' Ceren başkomiseri asayişe çektiler!
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı
Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalımKamu-Sen Genel Başkanı Kahveci: Daha adil bir ek gösterge cetveli hazırlayalım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dondurma Kahramanmaraş Maraş dondurması Tescil Türk Patent ve Marka Kurumu

En Çok Okunan Haberler

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cumhur İttifakı'nda af çatlağı! BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de yanaşmadı

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

'Prompter' muamması! Salonda neler yaşandığı ortaya çıktı

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

Beyoğlu'nda 'yan baktın' deyip silah gösterdiği kişi emniyet amiri çıktı!

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

CNN Türk spikeri Buket Güler'den yine aynı canlı yayın hatası

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

İşte İstanbul'da kısa mesafe almayan ve vatandaşa kötü davranan taksiciye verilen ceza

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Diyarbakır'da yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.