HABER

"Artık milletten bağımsız, millete rağmen irade kullanma dönemi bitecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 13:43 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Türkiye o baskı altındaki parlamenter sistem düzeninden demokrasinin bir diğer versiyonu olan başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçecek. Artık milletten bağımsız, millete rağmen irade kullanma dönemi bitecek" - "Türkiye gücünü giderek artırdı, bu terör belasının arkasındaki patronların maskeleri de düştü. Son hadiseler Türkiye için fevkalade pek çok gerçeği öğrenme görme imkanı sağladı. Şu anda bizim dost bildiğimiz pek çok ülke teröre silah verirken, parasını ödediği silahları Türkiye'ye vermekte ayak sürüdüler"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Türkiye o baskı altındaki parlamenter sistem düzeninden demokrasinin bir diğer versiyonu olan başkanlık sistemi, cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçecek. Artık milletten bağımsız, millete rağmen irade kullanma dönemi bitecek." dedi.

Demircan, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu ve Canik Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Türk Tarihi Kültürü ve Medeniyeti Gençlik Buluşmaları toplantısına katıldı.

Demircan, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da yapılacak seçimlerin önemini vurguladı.

Türkiye'deki darbelerin dış bağlantılarına dikkat çeken Demircan, ülkenin içeriden yapılan müdahalelerle geriye götürüldüğünü anlattı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin krize döndüğünü, AK Parti'nin krizi anayasa değişikliğiyle çözdüğünü ifade eden Demircan, "Referanduma gidecek şekilde 330 üzerinde oyla cumhurbaşkanını millet seçsin dedik. Milletimize götürüldü, ekimdeki referandumla milletimiz yüzde 69'la 'getirin ben seçeceğim' dedi. Aslında o gün, o bizim bozuk düzen sistem, parlamenter, darbelerin vesayetlerin baskısı altındaki sistem o gün bitti. Görmezden geldiler. Çünkü millet 'ben seçeceğim' dedi, 'bu ülkenin sahibi benim' dedi." diye konuştu.

- "Statüko milletin gücünü ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimiyle gördü"

Statükonun milletin gücünü ilk defa cumhurbaşkanlığı seçimiyle gördüğünü söyleyen Demircan, şöyle devam etti:

"O süreç hafızalardan biraz flu geçti. Milletle burun buruna gelindi. Sistem, o statüko, aslında milleti gerçek gücüyle gördü karşısında. Ama bırakmadılar. Peşinden 15 Temmuz darbe teşebbüsü. Fevkalade ciddi bir olay... Millet liderinin öncülüğünde, sokağa çıktı ülkeyi uçurumun kenarından çekti aldı. Allah milletimizden razı olsun. Türkiye çok büyük bir tehlikeyi atlattı. Bu seçimde önce aslında biz, demokrasi konusunda önemli bir karar aldık, 16 Nisan 2017'de. Biz aslında sistemin hukuki kısmını, yasal düzenlemesini yaptık. Anayasa değişikliğini 16 Nisan'da yaptık. Şimdi geriye ne kaldı? Fiili uygulaması. Bu fiili uygulamayla Türkiye o baskı altındaki parlamenter sistem düzeninden demokrasinin bir diğer versiyonu olan başkanlık sistemi cumhurbaşkanlığı hükümeti modeline geçecek. Artık milletten bağımsız, millete rağmen irade kullanma dönemi bitecek. Hükümeti millet seçmiş oluyor. Orada kapalı kapılar arkasında, Güneş Motel'lerde kötü örnekler yaşanmayacak. Her şey milletin önünde, millet hükümeti kurar, iş biter. Peşinde güçlü bir parlamentoya da ihtiyaç var. Çünkü yeni dönemin kurumsal ve mevzuatsal altyapısı bu dönemde inşa edilecek. Burada zaman kaybına tahammülümüz yok."

- "Orada ipe çekilen Adnan Menderes'ti şeklen ama milletin iradesi asılmıştı"

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret eden Ahmet Demircan, "100 yıl sonra yeniden bölgeye geldiler, ellerinde cetveller, kalemler, haritaları yeniden çizmek istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna müsaade etmemek için de Türkiye'nin güçlü olması lazım. Güçlü olmanın en önemli kısmı, önce zihinde mesele aşılmalı. Biz irademizi bir araya getirmeliyiz. Zihniyette dönüşüm tamamlanmalı ki elhamdülillah Türkiye iki büyük dönüşümü yaşıyor. Biri zihniyette. Bu bir yere kadar geldi. Etkilerini görüyoruz. Eski dönemde asıl olan devlet anlayışı önemliydi. İnsan, millet ikinci plana itilmişti. Onun yansımasıydı zaten siyasete müdahale, onun yansımasıydı zaten milletin oylarıyla gelmiş başbakanı asmak. Orada ipe çekilen Adnan Menderes'ti şeklen ama milletin iradesi asılmıştı. Millete bakış açısını temsil ediyordu o." ifadesinde bulundu.

Demircan, sistemdeki dönüşümle güçlü iktidar, güçlü meclis ve güçlü Türkiye yoluna girileceğini de belirtti.

Türkiye'nin kendi iradesiyle kaynaklarına hakim olacağını ve kendi gücü ile işbirliği alanlarını tesis edeceğini vurgulayan Bakan Demircan, şunları dile getirdi:

"Bir ülkede kalkınma olacaksa önce istikrar olacak huzur olacak, barış olacak. Huzurun olmadığı, istikrarın olmadığı yerde kalkınma olur mu? Ama şimdi elhamdülillah Türkiye gücünü giderek artırdı, bu terör belasının arkasındaki patronların maskeleri de düştü. Son hadiseler Türkiye için fevkalade pek çok gerçeği öğrenme görme imkanı sağladı. Şu anda bizim dost bildiğimiz pek çok ülke teröre silah verirken, parasını ödediği silahları Türkiye'ye vermekte ayak sürüdüler. Bunları dikkate alalım. Ülke Kürt'üyle, Türk'üyle, Laz'ı ile Çerkez'iyle bir arada yaşama kararı vermiş bu büyük milletiyle bu coğrafyanın güvencesidir. Kürt'ünün de Arap'ının da Türk'ünde mazlumların güvencesidir. Türkiye hiçbir zaman başkalarının aleyhine bir güç peşinde olmamıştır. Ama her zaman mazlumun yanında olmuştur. Her zaman zulme karşı direnmiştir."

Demircan, bu mücadelede millet iradesinin güçleneceğini ve 24 Haziran'daki seçimin sonunda milletin kazanacağını vurguladı.

-"Yeni bir sistemle hızlı yürüyen bir Türkiye ile buluşacağız"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener de her milletin tarihinde önemli dönüm noktalar bulunduğunu belirterek, 24 Haziran tarihinin de Türkiye'nin sıçrama noktası olduğuna işaret etti.

Şener, 24 Haziran' dan sonra Türkiye'nin hızlı kararlar alarak hızlı hareket edeceğini ifade ederek, "Milletin her an denetimine açık yeni bir sistemle hızlı yürüyen bir Türkiye ile buluşacağız. Sabırsızlığımız, gayretimiz bundandır." dedi.

Milletin denetiminden uzak, hiçbir şey yapmayan bürokratik yapının 24 Haziran'da tarih olacağını vurgulayan Şener, devlet ve milletin imkanlarının daha verimli ve daha faydalı kullanabilmesi için tüm imkanların kullanılacağını söyledi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Bilal Okudan, Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Güngör Doğanay ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar programın sonunda gençlerle fotoğraf çektirdi.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestilerSakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler
Ege'de tatile seçim molasıEge'de tatile seçim molası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener Gençlik Buluşmaları Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

Abdulkadir Selvi: Sürprizlerin seçimi geliyor

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Yavru kediye tecavüz eden sapık tutuklandı! Emsal niteliğindeki karar Türk yargı tarihinde bir ilk!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Kahramanmaraş’ta petrol boru hattında patlama! Binlerce litre petrol metrelerce yükseğe fışkırdı!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Erdoğan'ın Ömer Halisdemir çıkışına Muharrem İnce'den cevap gecikmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

YKS giriş belgeleri yayınlandı! İşte ÖSYM YKS giriş belgesi sorgulama ekranı (AİS)

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Melih Gökçek'in Twitter'dan paylaştığı 24 Haziran anketine tepkiler dinmiyor! CHP'den Gökçek için suç duyurusu...

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Sakarya'dan sonra şimdi de Bursa! Kedinin ayaklarını kestiler

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Leyla Aydemir olayında köydeki çocuklardan korkunç iddia!

Leyla Aydemir olayında köydeki çocuklardan korkunç iddia!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.