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Artık rayların arasından geçmeyip, alt geçidi kullanacaklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

MUŞ Tren Garı ile Sütlüce köyü arasında alt geçit olmaması nedeniyle meydana gelen, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca (TCDD) çalışma başlatıldı.

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ Tren Garı ile Sütlüce köyü arasında alt geçit olmaması nedeniyle meydana gelen, ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçilmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nca (TCDD) çalışma başlatıldı. Yapımına başlanan yaya alt geçidi, 'ölüm yolu'nda yürümek zorunda kalanları sevindirdi.

Sütlüce köyünün muhtarı Hasan Öztürk, Muş Tren Garı ile Sütlüce köyü arasında alt geçit olmaması yüzünden kent sakinlerinin, tren raylarını kullanmak durumunda kaldığını, bunun da kazalara neden olduğunu söyledi. En büyük sıkıntılarının, köye giriş ve çıkış yolunun bulunmaması olduğunu kaydeden Öztürk, "Demiryolları tarafından alt geçit çalışması başlatıldı. Bugüne kadar insanlarımız, rayların üstünden ve vagonların arasından gidip, geliyordu. Bu nedenle birçok kaza meydana geldi ve insanlarımız öldü, hayvanlarımız telef oldu. Yaya geçidi bittikten sonra inşallah başka kazalar yaşanmayacak. Özellikle eğitim- öğretim döneminde öğrencilerimiz, bu güzergahı kullanarak, hem onlar hem de biz veliler derin bir oh çekeceğiz" diye konuştu

Sütlüce köyünde yaşayan Mizbah Kılıç ise "Köyümüz, demir yolunun karşı tarafında olduğu için kent merkezine gitmek için ray ve vagonların arasından geçmek zorunda kalıyoruz. Özellikle çocuklarımız için büyük tehlike arz etmektedir. Çünkü başka yol olmadığı için buradan gidip, geliyorlar. Geçmişte kazalar meydana geldi, insanlarımız vagonlar arasına sıkışarak öldü, yaralandı. Bu açıdan alt geçidin bir an önce bitirilmesini temenni ediyoruz" dedi.

Yaya alt geçidinin 102 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde inşa edildiğini belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, TCDD Genel Müdürlüğü nezdinde yaptıkları görüşmeler sonucu yaya geçidi yapımının, yıl sonuna kalmadan tamamlanacağını ve 2 tüp geçit daha yapılacağını söyledi.

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