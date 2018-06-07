"Artık tatil için ilk tercih Batı Avrupa ülkeleri değil"

İSTANBUL, (DHA)-SON zamanlarda yapılan tatil planlarında rotaların değişmesini değerlendiren Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, konuyla ilgili olarak, "Tatil rotalarının değişmesi gayet doğal bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Hem ekonomik anlamda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmak hem de vize almak için uzun kuyruklara girmek istemiyoruz" dedi.

Yurt içine ve yurt dışına yapılan planlarda farklı rotaların keşfedilmesi, yeni yerlere ilgi duyulması havayolu şirketlerinin de uçuşlarında değişiklikler yaratıyor. Bazı vizesiz ülkelere uçuş yapmaya başladıklarını, diğer uçuşların ise sayı olarak arttığını belirten Nane, henüz plan yapmayanlar için önerilerde bulundu.

“TATİLE KEYİF ALMAK İÇİN GİDİYORUZ”

İnsanların tatile keyif almak için gittiklerini belirten Nane, “Keyif almak için tatile gittiğimiz vakit, birincisi ekonomik anlamda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak istiyoruz o yüzden kendi para birimini kullanan ülkeleri tercih ediyoruz. İkincisi vize almak için uzun kuyruklara girmek istemiyoruz. O yüzden de kimliğimizle gidebileceğimiz ülkeleri tercih etmek istiyoruz. Üçüncü olarak da bütün bunları birleştiren yakınsak coğrafyalardaki ülkeleri tercih ediyoruz. Bugün bu gözle baktığımızda, çevredeki ülkelerde hem kendi para birimini kullanabileceğimiz hem de vize almadan gidebileceğimiz birçok ülke var. Ve buralara da değişik saatlerde değişik uçuşlar olduğu için tercihimiz de böyle bir kaymayı göstermekte” şeklinde konuştu.