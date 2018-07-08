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Artık tek hedefleri hayatta kalmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 11:14 | Son Güncelleme

Güvenlik güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi bölücü terör örgütü PKK'da panik havası yaşanmasına neden oldu - Örgütün verdiği kayıpların sözde yönetici kadrosu arasında anlaşmazlıklara yol açtığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt mensuplarının ise gruplar halinde can güvenliklerini sağlayacak bölgelere kaçtıkları öğrenildi

ANKARA (AA) - AYKUT KARADAĞ/SERTAÇ BULUR - Son dönemlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi bölücü terör örgütü PKK'da panik havası yaşanmasına neden oldu.

AA muhabirinin güvenlik güçlerinden edindiği bilgiye göre, ülke genelinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor.

Özellikle son dönemlerde gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucunda çaresiz kalan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının tek amaçlarının hayatta kalmak olduğu, bu maksatla her yol ve yöntemi denedikleri belirlendi.

- Teröristler etkisiz hale getiriliyor

Güvenlik güçlerinin operasyon uzmanlıklarını teknolojik kapasiteyle uyumlu şekilde bütünleştirmesi, teröristleri istenilen yer ve zamanda bulmaya ve etkisiz hale getirebilmeye imkan sağlarken, bu sayede etkisiz hale getirilen terörist sayısı geçmiş yıllara göre katbekat arttı.

Başarılı operasyonlar karşısında çaresizliğe düşen sözde örgüt yöneticilerinin kendi aralarındaki tartışmaları ve verdikleri kayıplara dair alt kademeyi beceriksizlikle suçlamaları telsiz konuşmalarına da yansıdı.

- Çaresizlikten ne yapacaklarını şaşırdılar

Güvenlik güçlerine karşı korunmanın yollarını bulmaya çalışan teröristler, samanlardan oluşturdukları kalkanlardan bile medet umar hale geldi. Bu durum teröristlerin çaresizliğini ortaya koydu.

Operasyonlarda kullanılan teknolojiyle uyumlu, yaratıcı, karmaşık yöntem ve teknikler, sürecin yönetiminin de devletin kontrolüne geçmesini sağladı.

Özellikle farklı düzeylerdeki örgüt sorumlularının nokta operasyonlarıyla etkisiz hale getirilmeleri, her kademedeki teröristin süreci başa çıkılamaz ve yönetilemez olarak görmesine neden oldu.

Bu durum ise en alt kademedeki teröristin dahi üst yönetime olan güven ve inancını zayıflatırken bu durum ifadelere "yalnız bırakıldık", "ilgilenilmedik" şeklinde yansıdı.

- PKK'nın kan kaybı sürüyor

Örgütün sözde üst düzey yönetiminin artan baskısı, günden güne eriyen mahalli destek, halkın kendini örgütten ve iltisaklılarından uzaklaştırması, azalan lojistik imkanlar, daralan hareket sahası gibi gelişmeler, örgüt genelinde en öncelikli hedefi hayatta kalmak olan bir psikolojik sürece yol açtı.

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Anahtar Kelimeler:
bölücü terör örgütü panik havası PKK

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