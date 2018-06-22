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"Artık Türkiye en büyük harp gemilerini yapar hale geldi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Artık Türkiye en büyük harp gemilerini yapar hale geldi. Atak helikopterlerini kim yapıyor? İnsansız İHA'ları, silahlı İHA'ları kim yapıyor? Altay tanklarını kim yapıyor? Hatta şimdi insansız zırhlı araçlar yaptık, dünyada kim yapıyor? Geçen gün müjdeyi verdim, Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında insansız şanlı Türk jetlerini yapacağız"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık Türkiye en büyük harp gemilerini yapar hale geldi. Atak helikopterlerini kim yapıyor? İnsansız İHA'ları, silahlı İHA'ları kim yapıyor? Altay tanklarını kim yapıyor? Hatta şimdi insansız zırhlı araçlar yaptık, dünyada kim yapıyor? Geçen gün müjdeyi verdim, Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında insansız şanlı Türk jetlerini yapacağız." dedi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki programda konuşan Eroğlu, İscehisar'a köyleri ve beldelerine 115 köprü yaptıklarını söyledi. Bu hizmetleri görenlerin "Yaparsa AK Parti yapar" dediğini belirten Eroğlu, "İnşallah yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Ben de bu memleketin evladı, bu memleketin havasını teneffüs etmiş, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş bir kişi olarak, sizlerin hizmetkarı olarak hep birlikte yola devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'yi yaklaşık 4 misli büyüttük"

AK Parti iktidarından önce Türkiye'nin ekonomik çöküntü içinde olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Enflasyon canavarı, özellikle faizler, faiz lobisinin hortumları, İMF'ye borçlar vardı. Eczanelerde ilaç bulunmaz, hastanelere girilmezdi. Böyle bir Türkiye'yi yaklaşık 4 misli büyüttük. Artık Türkiye en büyük harp gemilerini yapar hale geldi. Atak helikopterlerini kim yapıyor? İnsansız İHA'ları, silahlı İHA'ları kim yapıyor? Altay tanklarını kim yapıyor? Hatta şimdi insansız zırhlı araçlar yaptık, dünyada kim yapıyor? Geçen gün müjdeyi verdim, Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında insansız şanlı Türk jetlerini yapacağız. Hedef 2023. Türkiye hazır, İscehisar hazır."

- "Şimdi ona Afyon'da tavuk çiftliği kuracağız"

Eroğlu, CHP'yi de eleştirerek şunları kaydetti:

"CHP ne dedi? Devlet başkanı vizyon sahibi olacakmış, çok tecrübeli olacakmış, çok çalışkan olacakmış. Kimi tarif etti, Recep Tayyip Erdoğan'ı. Biz Başmakçı ilçesinden yumurta gönderdik İnce'ye. İnceden inceye yumurta pişirsin diye. Şimdi ona Afyon'da tavuk çiftliği kuracağız. Ama bunlar SGK'yi iflas ettirdi, tavuk çiftliğini de iflas ettirir diye düşünüyorum. İki tane koyunu güdemeyene devlet teslim edilir mi?"

Bakan Eroğlu, daha sonra Uzan Çarşı esnafını ziyaret ederek 24 Haziran'da yapılacak seçimler için partisine destek istedi.

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Bakan Eroğlu İscehisar

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