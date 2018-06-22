AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Artık Türkiye en büyük harp gemilerini yapar hale geldi. Atak helikopterlerini kim yapıyor? İnsansız İHA'ları, silahlı İHA'ları kim yapıyor? Altay tanklarını kim yapıyor? Hatta şimdi insansız zırhlı araçlar yaptık, dünyada kim yapıyor? Geçen gün müjdeyi verdim, Allah'ın izniyle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında insansız şanlı Türk jetlerini yapacağız." dedi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesindeki programda konuşan Eroğlu, İscehisar'a köyleri ve beldelerine 115 köprü yaptıklarını söyledi. Bu hizmetleri görenlerin "Yaparsa AK Parti yapar" dediğini belirten Eroğlu, "İnşallah yaptık, yapıyoruz, yapacağız. Ben de bu memleketin evladı, bu memleketin havasını teneffüs etmiş, suyunu içmiş, ekmeğini yemiş bir kişi olarak, sizlerin hizmetkarı olarak hep birlikte yola devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'yi yaklaşık 4 misli büyüttük"

AK Parti iktidarından önce Türkiye'nin ekonomik çöküntü içinde olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti: