TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Artık bu millet eski millet değil. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık millet namusu bildiği iradesine sahip çıkıyor. Artık söz de karar da milletindir. Millet, iradesine karşı yapılan bu saldırılara canı pahasına direnerek darbecilere adeta darbe yapıyor." dedi.

Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Seçim İrtabat Bürosunda partililerle bir araya geldi.

Burada konuşan Aydın, bu seçimin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu, 150 yıllık parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ilk ve en önemli adımı olduğunu söyledi.

İlk ve önemli adımın sağlam atılması gerektiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Sistemin gömleğinin düğmesini ilk günden ne kadar doğru iliklemeye başlarsak sistem doğru gider ve bu sistemi de halkımızın yararına olacak şekilde kurmuş oluruz. 1876'da hayata geçirilen bu parlamenter sistemin başına nelerin geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 10 yılda bir darbelerin yaşandığını çok iyi biliyoruz. Bırakın geçmişi en olmaz dediğimiz zamanda bile Meclisin F16'larla nasıl bombalandığını hepimiz gördük. Artık bu millet eski millet değil, artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık millet namusu bildiği iradesine sahip çıkıyor. Artık söz de karar da milletindir. Millet, iradesine karşı yapılan bu saldırılara canı pahasına direnerek darbecilere adeta darbe yapıyor."