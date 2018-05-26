TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Artık bu millet eski millet değil. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık millet namusu bildiği iradesine sahip çıkıyor. Artık söz de karar da milletindir. Millet, iradesine karşı yapılan bu saldırılara canı pahasına direnerek darbecilere adeta darbe yapıyor." dedi.
Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Seçim İrtabat Bürosunda partililerle bir araya geldi.
Burada konuşan Aydın, bu seçimin Türkiye için hayati öneme sahip olduğunu, 150 yıllık parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ilk ve en önemli adımı olduğunu söyledi.
İlk ve önemli adımın sağlam atılması gerektiğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu:
"Sistemin gömleğinin düğmesini ilk günden ne kadar doğru iliklemeye başlarsak sistem doğru gider ve bu sistemi de halkımızın yararına olacak şekilde kurmuş oluruz. 1876'da hayata geçirilen bu parlamenter sistemin başına nelerin geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. 10 yılda bir darbelerin yaşandığını çok iyi biliyoruz. Bırakın geçmişi en olmaz dediğimiz zamanda bile Meclisin F16'larla nasıl bombalandığını hepimiz gördük. Artık bu millet eski millet değil, artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık millet namusu bildiği iradesine sahip çıkıyor. Artık söz de karar da milletindir. Millet, iradesine karşı yapılan bu saldırılara canı pahasına direnerek darbecilere adeta darbe yapıyor."
Ülkede yaşanan parti kapatmalar, e-muhtıralar, Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz olaylarının, milletin iradesine karşı kalkışma olduğunu belirten Aydın, tüm bunlarla başarılı olamayanların şimdi de para ve ekonomi ile ülkeyi terbiye etmeye çalıştığını kaydetti.
"Alın teri, cüzdan ve cebimizle bizi terbiye etmeye çalışıyorlar" diyen Aydın, şöyle devam etti:
"Bir gecede doların ne hal aldığını görüyorsunuz. O kredi notlarını verenlerin ne kadar siyasi kararlar aldıklarını görüyorsunuz. Türkiye, dünyada en çok büyüyen ekonomiyken dereceleme kuruluşlarının kredi notumuzu nasıl eskiye çevirdiğini görüyorsunuz. Biz bunlara karşı direneceğiz ve diz çökmeyeceğiz. Biz irademize sahip çıkacağız. Kimin kimlerle iş birliği içerisinde olduğunu çok iyi görüyoruz. Daha önce birbirlerine muhalif olanların şimdi nasıl aynı safta bu millete karşı birleştiklerini görüyorsunuz."
Şer odakların İslam'ın son kalesi, milletin yegane umudu olan Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl ortadan kaldırma planları yaptıklarını, Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırma hesabına girdiklerini dile getiren Aydın, halkın tüm bunları çok iyi bildiğini, buna karşı daha çok çalıştıklarını ve seçimin sonunda tüm bu kirli oyunların bertaraf olacağını sözlerine ekledi.
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