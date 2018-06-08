Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "24 Haziran'dan sonra da Türkiye büyük, mega projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Bugüne kadar yaptıklarımız sadece bir temeldi. Artık Türkiye'nin şaha kalkma zamanıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Kepez ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, kendisini sosyal medyada takip edenlerin "Bir gün akşam ABD'desin, sabahında ise Antalya'da kampanya yapıyorsun" diye şaşkınlıklarını ifade ettiklerini belirterek, yoğun bir dış politika yürüttüklerini, tüm dünyanın hızına yetiştiğini ama Antalya'da büyükşehir ve Kepez belediyesinin yaptığı hizmetlerin açılışı ve temel atma törenine yetişemediğini söyledi.

Türkiye'nin artık dünya markası olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, kalkınmanın yerelden başladığını, Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine çıkmanın yolunun modern şehirlerden geçtiğini dile getirdi.

Menderes Türel ilk döneminde raylı sistemi yapınca çok eleştirildiğini ancak şimdi herkesin bu sistemi kullanmaya başladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi referandum yapılıyor, yüzde 90'ların üzerinde "evet" çıkıyor. Turizmin başkentinde raylı sistem büyüyor." dedi.