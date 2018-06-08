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"Artık Türkiye'nin şaha kalkma zamanıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 20:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "24 Haziran'dan sonra da Türkiye büyük, mega projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Bugüne kadar yaptıklarımız sadece bir temeldi. Artık Türkiye'nin şaha kalkma zamanıdır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "24 Haziran'dan sonra da Türkiye büyük, mega projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Bugüne kadar yaptıklarımız sadece bir temeldi. Artık Türkiye'nin şaha kalkma zamanıdır." dedi.

Çavuşoğlu, Kepez ilçesinde Antalya Büyükşehir Belediyesinin 3. Aşama Raylı Sistem Hattı Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, kendisini sosyal medyada takip edenlerin "Bir gün akşam ABD'desin, sabahında ise Antalya'da kampanya yapıyorsun" diye şaşkınlıklarını ifade ettiklerini belirterek, yoğun bir dış politika yürüttüklerini, tüm dünyanın hızına yetiştiğini ama Antalya'da büyükşehir ve Kepez belediyesinin yaptığı hizmetlerin açılışı ve temel atma törenine yetişemediğini söyledi.

Türkiye'nin artık dünya markası olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, kalkınmanın yerelden başladığını, Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine çıkmanın yolunun modern şehirlerden geçtiğini dile getirdi.

Menderes Türel ilk döneminde raylı sistemi yapınca çok eleştirildiğini ancak şimdi herkesin bu sistemi kullanmaya başladığını ifade eden Çavuşoğlu, "Şimdi referandum yapılıyor, yüzde 90'ların üzerinde "evet" çıkıyor. Turizmin başkentinde raylı sistem büyüyor." dedi.

Antalya'ya, millete, Türkiye ve ay yıldıza sevdalı olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu, "Şanlı bayrağımızı sizlerin verdiği yetkiyle dünyanın her yerinde dalgalandırıyoruz. Sizlerin desteğiyle 24 Haziran'dan sonra da Türkiye büyük, mega projeleri hayata geçirmeye devam edecek. Bugüne kadar yaptıklarımız sadece bir temeldi. Artık Türkiye'nin şaha kalkma zamanıdır. Bunu hep birlikte başaracağız. Güçlü hükümet, güçlü meclis ve kurumlarla bunu başaracağız." diye konuştu.

Törene, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve vatandaşlar katıldı.

PARTNERO izler görünmesin diye... O izler görünmesin diye...
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3. Aşama raylı sistem hattı ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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